Депутаты попросили проверить на экстремизм православных активистов

В ФСБ и МВД направлены запросы из Госдумы с просьбой проверить организации «Сорок сороков» и «Христианское государство» на экстремизм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Константина Добрынина.

По его словам, авторами запросов выступили депутаты Оксана Пушкина и Ирина Роднина. Наряду с этим они потребовали разъяснений, почему до сих пор не установлены лица, угрожавшие режиссеру Алексею Учителю и его коллегам, а также кинопрокатным организациям.

Парламентарии отметили, что упомянутые организации своими угрозами в адрес тех, кто не принимает их идеологии, пытаются расшатать и разрушить конституционный строй России и правопорядок. Депутаты отметили, что православные активисты уже перешли к прямому террору, а силовые ведомства при этом бездействуют. В качестве примеров Роднина и Пушкина привели недавние поджоги в Петербурге, Екатеринбурге и Москве.

Поводом для возмущения и выступлений православных активистов послужил фильм Учителя «Матильда», который они считают оскорбительным для чувств верующих. Тем не менее, ранее лидер организации «Сорок сороков» предлагал режиссеру услуги по охране, однако тот отказался.

