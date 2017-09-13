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Депутаты попросили проверить на экстремизм православных активистов

21:45 13.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В ФСБ и МВД направлены запросы из Госдумы с просьбой проверить организации «Сорок сороков» и «Христианское государство» на экстремизм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Константина Добрынина.

По его словам, авторами запросов выступили депутаты Оксана Пушкина и Ирина Роднина. Наряду с этим они потребовали разъяснений, почему до сих пор не установлены лица, угрожавшие режиссеру Алексею Учителю и его коллегам, а также кинопрокатным организациям.

Парламентарии отметили, что упомянутые организации своими угрозами в адрес тех, кто не принимает их идеологии, пытаются расшатать и разрушить конституционный строй России и правопорядок. Депутаты отметили, что православные активисты уже перешли к прямому террору, а силовые ведомства при этом бездействуют. В качестве примеров Роднина и Пушкина привели недавние поджоги в Петербурге, Екатеринбурге и Москве.

Поводом для возмущения и выступлений православных активистов послужил фильм Учителя «Матильда», который они считают оскорбительным для чувств верующих. Тем не менее, ранее лидер организации «Сорок сороков» предлагал режиссеру услуги по охране, однако тот отказался.
 

Темы: Россия, Религия и межконфессиональные отношения в России, Кино в России, Государственная Дума РФ, МВД России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 06:10
Трезвый

Деньги не пахнут и своя рубашка ближе к телу.С предложением этих двух депутатов все ясно,но почему-то в СМИ я не встретил из какой они фракции.Удивительно как разворачивается "война" между православными (РПЦ не на их стороне) монархистами где наверх всплывают странные факты и неизвестные бойцы.Атаку на либерастов начали именно поклонники г.Поклонской которая из-за своей некрофилии подняла такую бурю что правительству против своей воли придется встать в чью нибудь сторону.Хотя министр культуры г.Мединский и открыто поддержал и современного "хероя" либерастии Серебренникова и провокатора Учителя,но думаю не все из верхов согласны с его мнением.Православные активисты были созданы для поддержки власти и вряд ли из-за единичного случая они станут ненужными.За Веру,Царя и Отечество вау!
14.09.2017, 05:52
Александр

Россия вроде как светское государство и церковь отделена от государства. Поэтому не понятно на каком основании священники постоянно стали совать свой нос в государственные дела. Есть определенная категория верующих людей вот и занимайтесь своей проповедью с ними и не суйтесь в светскую жизнь общества со своим маразмом. В государстве есть грамотные квалифицированные специалисты, которые способны решить любые проблемы общества без помощи церкви.
14.09.2017, 01:55
Правовая коллизия, однако

Надо полагать, в ответку полетит заявление с просьбой проверить депутатскую просьбу на оскорбление чувств верующих.
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