Сеть кинотеатров в Сибири получила угрозы из-за «Матильды»

Сети кинотеатров «Артсайнс синема дистрибьюшн» угрожают некие православные активисты в связи с предстоящим показом фильма «Матильда». Об этом заявил директор по рекламе компании Дмитрий Ким.

Он пояснил, что угрозы получены в письменном виде, но более подробно раскрывать тему не стал. «Мы предупредим полицию об этом письме и продолжаем работать дальше», - сказал он РИА «Новости».

Ким подчеркнул, что оснований для снятия фильма с показа нет. Тем, же кому он заранее не нравится, могут его не смотреть. Он также заверил, что компания примет все необходимые меры, чтобы обезопасить зрителей.

Собеседник агентства добавил, что прокатное удостоверение на «Матильду» получено. Если фильм не будет показан, компанию ожидают штрафы.

Филь «Матильда» рассказывает о взаимоотношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера намечена на 26 октября, однако задолго до этого он вызвал широкий общественный резонанс. Его пытаются запретить как оскорбляющий чувства верующих. Ранее стало известно, что от проката картины отказалась объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» по причине поступивших угроз.

