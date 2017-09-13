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Сеть кинотеатров в Сибири получила угрозы из-за «Матильды»

17:53 13.09.2017
Кадр из фильма «Матильда»
Кадр из фильма «Матильда»
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Сети кинотеатров «Артсайнс синема дистрибьюшн» угрожают некие православные активисты в связи с предстоящим показом фильма «Матильда». Об этом заявил директор по рекламе компании Дмитрий Ким.

Он пояснил, что угрозы получены в письменном виде, но более подробно раскрывать тему не стал. «Мы предупредим полицию об этом письме и продолжаем работать дальше», - сказал он РИА «Новости».

Ким подчеркнул, что оснований для снятия фильма с показа нет. Тем, же кому он заранее не нравится, могут его не смотреть. Он также заверил, что компания примет все необходимые меры, чтобы обезопасить зрителей.

Собеседник агентства добавил, что прокатное удостоверение на «Матильду» получено. Если фильм не будет показан, компанию ожидают штрафы.

Филь «Матильда» рассказывает о взаимоотношения будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера намечена на 26 октября, однако задолго до этого он вызвал широкий общественный резонанс. Его пытаются запретить как оскорбляющий чувства верующих. Ранее стало известно, что от проката картины отказалась объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» по причине поступивших угроз.
 

Темы: Россия, Религия и межконфессиональные отношения в России, Кино в России
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Комментарии читателей
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13.09.2017, 22:54
Гость: Мы

не уверены, что у нас есть светское государство. Министерство культуры раздает деньги куда попало на какие угодно цели, но только не на заявленные. Не надо оправдывать беззаконие ни одной из сторон. А насчёт постов есть заповедь апостола Павла, тот кто ест, не осуждай кто не ест, а кто не ест, не осуждай, кто ест. Заповедь Церкви своей, но вполне светская при этом. Призываем светское общество быть им и спрос с министерства держать.
13.09.2017, 22:54
Гость: гошам. брехать-не пахать

Чего это стрелки переводить ? Эти организации идиотов хорошо известны, они и не скрываются : "Сорок сороков" и еще одна, такая же мракобесная...
В этих "патриотических" организациях хулиганья ни одного из "либерастов-воров-предателей-холуев запада" сроду не бывало. Тут только националисты, монархисты и просто бытовые любители пива, чеснока и кислой капусты.
13.09.2017, 22:49
Гость: Да неужели ?

"Протест" явно инспирирован силовым православным лобби в России. Какой может быть протест на фильм, которого никто не видел ? Протест против чего ?
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