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Мединский обвинил Поклонскую в цензуре из-за нападок на «Матильду»

15:34 13.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр культуры Владимир Мединский пожаловался на давление, которое оказывают на кинотеатры депутат Госдумы Наталья Поклонская и «православные активисты» из-за фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает BBC.

Глава Минкультуры назвал угрозы, поступающие кинотеатрам, цензурой и беззаконием. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя „православными“», — говорится в заявлении чиновника.

Мединский пояснил, что посмотрел фильм, но «как консерватор» не увидел в нем ничего оскорбительного для памяти Николая II и истории российской монархии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с «Интерфаксом» вступился за Поклонскую, отметив, что нельзя обвинять ее в провоцировании активистов «без доказательной базы».

Сама Поклонская, комментируя претензии Мединского, указала на то, что среди создателей фильма есть «уроженец западной Украины, где реализован „Евромайдан“». Вероятно, она имела в виду продюсера Александра Достмана, родившегося в Тернопольской области.

Учитель поддержал заявление Мединского и назвал отказ от проката фильма «ножом в спину» и «ударом для нашего кино».

Темы: Кино, Кино в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.09.2017, 23:18
Ну

почитайте, про призывы большевиков во время, так называемой, Первой Мировой Войны.
13.09.2017, 23:14
Ну

зачем Вы так? Не ужели Вы думаете, что православные за ТВ?
13.09.2017, 23:10
Странно

тратить деньги на "многогранную личность царя", как говорит Учитель.
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