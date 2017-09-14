В РПЦ призвали спокойнее относиться к премьере «Матильды»

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда порекомендовал сохранять спокойствие и не нагнетать ситуацию вокруг предстоящей премьеры фильма «Матильда».

Он отметил, что данное событие прошло бы гораздо спокойнее, если бы ему не уделяли чрезмерно много внимания. Представитель РПЦ призвал избегать излишней, порой болезненной, эмоциональности по данному поводу.

Легойда также подчеркнул, что любые радикальные проявления, связанные с фильмом, недопустимы и должны сразу же пресекаться в соответствии с законом, сообщает «Интерфакс».

Премьера фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, намечена на 26 октября. Некоторое время назад во Владивостоке состоялся предварительный показ. По словам Учителя, несколько сотен зрителей приняли картину хорошо.

Накануне стало известно, что ряд кинотеатров отказались от проката фильма в связи с угрозами. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, активно выступающая против картины, предложила отозвать у нее прокатную лицензию.

