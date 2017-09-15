Первый канал отказался от новых выпусков «Жди меня»

Популярная программа «Жди меня» покидает «Первый канал».

Как пишет РБК, руководство канала не подписало новый контракт с производителем «Жди меня» телекомпанией «ВИD». Причиной этого стали кадровые разногласия между «Первым каналом» и производителем.

«Шоу больше не будет выходить в эфире «Первого канала». 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков. Конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы», - приводит издание слова своего источника в руководстве Первого.

В частности без согласования с телеканалом был уволен ведущий программы Александр Галибин, а кандидатуры нового ведущего не устроили телеканал. В частности на роль ведущего предлагался актер Сергей Жигунов.

В результате было решено не продливать контракт с «ВИD» на производство программы.

Программа «Жди меня» выходит с 1998 года. Ведущими шоу были Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей.