Скончалась звезда сериала «Возвращение Мухтара»

Актриса сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова, госпитализированная с обширным кровоизлиянием в мозг, скончалась в больнице 26 сентября.

Артистка угодила в реанимацию после падения у себя в квартире, сообщает InterMedia. Врачи ввели актрису в искусственную кому, однако спасти ее не удалось. Наталья Юнникова умерла, не приходя в сознание.

По данным Telegram-канала Mash, причиной стал несчастный случай - находясь дома, 37-летняя актриса упала и ударилась головой. Наталью в бессознательном состоянии поместили в отделение реанимации одного из столичных медицинских учреждений. Врачи диагностировали у Юнниковой обширное кровоизлияние в мозг и ввели ее в искусственную кому.

Наталья Юнникова сыграла лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах российского детектива «Возвращение Мухтара». Она также снялась в таких сериалах, как «Кухня», «Огни большого города», «Паутина» и «Диверсант 2: Конец войны»