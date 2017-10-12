«Крым» Алексея Пиманова: Севастополь — город наш!

Остросюжетный исторический фильм Алексея Пиманова «Крым» вышел в российский прокат

Кадр из фильма «Крым»

Погожим летом 2013 года своенравная «гарна дивчина» Алена (Евгения Лапова) знакомится на фоне живописных горных пейзажей с бывшим морпехом — общительным балагуром Сашей. Она приехала сюда снимать фильм о «древней Украине», а он, вероятно, катает туристов на джипе по горному серпантину. За рассказами о героической истории русского Крыма и байками про брошенных в колодцы Херсонеса неверных женах пара быстро находит общий язык.

В следующий раз Саня и Алена встречаются уже на полыхающем огнем Майдане. Здесь между ними происходит размолвка, поскольку девушка намерена стоять здесь насмерть, лихорадочно подбирая бутылки с зажигательной смесью, а ее ненаглядный понимает всю бесперспективность данного решения и попутно спасает горящего «беркутовца». Во время возвращения парня в Севастополь его автобус попадает в засаду озверевших бандеровцев. В жаркой схватке гибнет друг Сани — стриминговый журналист — сам же он ранен.

Кадр из фильма «Крым»

Встревоженная Алена, бросив все дела, спешит навестить пострадавшего друга. Но во время знакомства с родителями влюбленные всерьез разругиваются из-за политики. Алена решает спонтанно вернуться в Киев, но тут как раз начинается Крымская весна, и они попадают в серьезный переплет.

Видный телевизионный функционер и неплохой кинорежиссер (вспомните хотя бы его дивную фантасмагорию «Овечка Долли была злая и рано умерла»!) Александр Пиманов, судя по всему, задался целью показать апологию и мифологию воссоединения Крыма с Россией. И то, и другое ему вполне удалось. Несмотря на подчеркнутую документальность многих событий, здесь есть место и метафизическому плану.

Кадр из фильма «Крым»

События Крымской весны, например, проецируются на героическую оборону православного государства Феодоро. Наделены особым смыслом и имена героев (олицетворяющих собой, разумеется, Россию и Украину). Если Александр — подлинный «защитник», то Алена представлена особой справедливой, но немного вздорной, как и многие другие носительницы именно такой формы имени Елена. Символично и то, что в моменты, когда она делает необдуманные поступки и умозаключения, Саня называет ее «Алешей», как бы намекая тем самым на ее изломанную суть.

Кадр из фильма «Крым»

Несмотря на весь накал страстей между центральными персонажами, Пиманов старается сохранять объективность и не опускается до откровенной пропаганды и карикатуры. При всей своей своенравности Алена оказывается довольно решительной девушкой, грамотно действующей в экстремальных обстоятельствах. А вот Саня порою слишком много рефлексирует, полностью погружаясь в видеохронику смутного времени.

Даже участники Майдана в основе своей представлены не какими-то отморозками, а людьми действительно ратующими за свободу и справедливость, но заблуждающимися в методах отстаивания этих ценностей. Но особенно удались Пиманову образы украинских военных, одного из которых играет харизматичный Борис Щербаков. Способна ли на такую объективность украинская сторона?

Кадр из фильма «Крым»

Вдвойне удивительно, что этот довольно качественный продукт огульно ругаем как либералами, так и патриотами. Кому-то здесь не хватает мотивации севастопольцев, охваченных в критический момент пророссийскими настроениями. Но здесь нужно внимательно пересмотреть эпизод с прибывающим на симферопольский вокзал поездом, набитым вооруженными украинскими националистами. Среди тех, кто выставил им заслон, есть и сердобольные бабушки, явно пережившие военное детство, и подтянутый мужчина в летах, который теоретически мог выполнять боевой долг в Афганистане и Чечне. Для понимающего, как говорится, достаточно.

Кадр из фильма «Крым»

Откровенную глупость сморозил и кто-то из журналистов, недоумевающий, почему украинские военные, отказавшиеся выполнять приказ своего руководства, представлены здесь героями, а не предателями. Но это всё равно, что объявлять изменниками тех, кто в 1993-м отказался стрелять по Белому дому, предпочитая спасать, а не уничтожать осажденных людей!