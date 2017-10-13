«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат

Объединенная сеть кинотеатра «Синема парк» и «Формула кино» решили показать фильм «Матильда», так как проблемы с обеспечением безопасности были решены. Об этом было объявлено 13 октября — за две недели до начала широкого проката картины, передает RNS.

«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя „Матильда“ позволили руководству объединенной сети „Синема парк“ и „Формула кино“ принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров», — сообщили в пресс-службе сети.

О решении не показывать «Матильду» сеть кинотеатров объявила в сентябре после поджогов студии режиссера фильма Алексея Учителя и машин около офиса его адвоката Константина Добрынина.

С тех пор по уголовному делу о поджоге были задержаны сторонники «Христианского государства». Связано ли изменение позиции сети кинотеатров с этим, не сообщается.

Премьера «Матильды» запланирована на 26 октября. Зарубежные исполнители главных ролей в фильме отказались приезжать в Россию из соображений безопасности.