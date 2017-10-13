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«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат

11:39 13.10.2017
Кадр из трейлера фильма «Матильда»
Кадр из трейлера фильма «Матильда»
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Объединенная сеть кинотеатра «Синема парк» и «Формула кино» решили показать фильм «Матильда», так как проблемы с обеспечением безопасности были решены. Об этом было объявлено 13 октября — за две недели до начала широкого проката картины, передает RNS.

«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя „Матильда“ позволили руководству объединенной сети „Синема парк“ и „Формула кино“ принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров», — сообщили в пресс-службе сети.

О решении не показывать «Матильду» сеть кинотеатров объявила в сентябре после поджогов студии режиссера фильма Алексея Учителя и машин около офиса его адвоката Константина Добрынина.

С тех пор по уголовному делу о поджоге были задержаны сторонники «Христианского государства». Связано ли изменение позиции сети кинотеатров с этим, не сообщается.

Премьера «Матильды» запланирована на 26 октября. Зарубежные исполнители главных ролей в фильме отказались приезжать в Россию из соображений безопасности.

Темы: Кино в России
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Комментарии читателей
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13.10.2017, 19:13
Гость: продали бы его куда нибудь за рубеж

, примелькался уже этот Учитель.===
Станете режиссером - продадите куда захотите.
13.10.2017, 19:11
Гость: Сколько на её ухлопали денег,

Раскрутка это реклама?

Сколько и из каких источников ухлопали это к мадам Поклонской и компании вопрос. Именно она раскруткой занималась))))))))))
13.10.2017, 18:11
Гость: Рабинович

Бедняга xmyr, судя по концентрации ругательств в коротком тексте, злоба Вас просто душит.
Оно и понятно: здравый смысл, самоуважение людей и интерес к Русскому кино победили - "Матильда" выходит на экраны. А тем, кого можно - по Вашему выражению - назвать "стадом свиней" остаётся лишь остановиться над обрывом и злобно хрюкать по поводу "грязных фантазий постельных измышлений".
Не будем на них сердиться. Свиньи в принципе не способны оценить благородство любви и красоту мелодрамы. Для них "грязь" - естественная среда обитания. Ничего другого вокруг они просто не видят.
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