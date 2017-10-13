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Марк Захаров получил поздравления от Путина и Собянина

13:33 13.10.2017
Марк Захаров. Фото с сайта kinopoisk.ru
Марк Захаров. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Контент сайта Кремля пополнился поздравительной телеграммой от президента, адресованной художественному руководителю театра «Ленком» Марку Захарову. 1

Режиссеру исполнилось 13 октября 84 года. «Признанный мастер и творец, Вы вносите значимый вклад в развитие отечественного искусства. Ваши режиссёрские работы в театре и кино вот уже много лет становятся настоящим событием в культурной и общественной жизни страны. Такой неизменный успех – достойная награда за Ваш многогранный, щедрый талант и безграничную любовь к профессии. Желаю Вам здоровья и неиссякаемого вдохновения», - гласит телеграмма. Также поздравил Захарова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Заслуженный артист СССР Марк Захаров возглавляет театр «Ленком» на протяжении 44 лет. Он также внес значительный вклад в отечественное кино: его режиссерскому перу принадлежат «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнгхаузен», «Формула любви».

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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13.10.2017, 19:26
Гость: Радуга

От всей души поздравляю Марка Анатольевича с днем рождения! Спасибо за его фильмы и спектакли,которые он так талантливо снял и поставил. P.S.А политика не самая сильная сторона творческих людей и не надо их пытать политикой....
13.10.2017, 19:04
Гость: старый кубаноид

Поганный тип-Я в 1997 году отдыхал в соседней стране, Захарова показывали по местному ТВ, тоже туда приехал-на вопрос может нашим странам опять воссоединиться, ответил- нет, нет не надо!!!
13.10.2017, 17:32
Гость: Хотел бы спросить Марка

за значительный вклад в искусство чего?
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