Марк Захаров получил поздравления от Путина и Собянина

Контент сайта Кремля пополнился поздравительной телеграммой от президента, адресованной художественному руководителю театра «Ленком» Марку Захарову. 1

Режиссеру исполнилось 13 октября 84 года. «Признанный мастер и творец, Вы вносите значимый вклад в развитие отечественного искусства. Ваши режиссёрские работы в театре и кино вот уже много лет становятся настоящим событием в культурной и общественной жизни страны. Такой неизменный успех – достойная награда за Ваш многогранный, щедрый талант и безграничную любовь к профессии. Желаю Вам здоровья и неиссякаемого вдохновения», - гласит телеграмма. Также поздравил Захарова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Заслуженный артист СССР Марк Захаров возглавляет театр «Ленком» на протяжении 44 лет. Он также внес значительный вклад в отечественное кино: его режиссерскому перу принадлежат «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнгхаузен», «Формула любви».