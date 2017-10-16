Генпрокуратура ответила Поклонской на запрос по «Матильде»

Генеральная прокуратура России провела проверку исполнения законодательства при производстве и выходе в прокат фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Претензий у ведомства не возникло.

«Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины и при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения не выявлено», - цитирует ТАСС ответ Генпрокуратуры.

Кроме того, экспертный совет при Министерстве культуры РФ и специалисты Санкт-Петербургского университета провели исследование содержания картины. В итоге обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, выявлено не было.

Адвокат Учителя Константин Добрынин поблагодарил Генпрокуратуру «за внятность и однозначность» выводов. При этом он пожалел, что позицию ведомства не разделяют представители церкви. Кроме того, результаты проверки не помогут вернуть рекламу фильма на телеэкраны, сообщает «Газета.ру».

Поклонская ведет активную кампанию против фильма «Матильда» пытаясь добиться лишения его прокатного удостоверения. Депутат считает, что картина является оскорбительной для чувств верующих.