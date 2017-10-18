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Поклонская более 40 раз жаловалась в Генпрокуратуру на «Матильду»

19:57 18.10.2017
Фото с сайта uznayvse.ru
Фото с сайта uznayvse.ru
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 жалобы на фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом представитель ведомства Александр Куренной рассказал «Интерфаксу».

Он пояснил, что жалобы от парламентария начали поступать с декабря прошлого года. Рассмотрено 41 обращение, еще два изучаются.

Собеседник агентства отметил, что в ходе проведения проверок по инициативе Поклонской нарушений законодательства при производстве, финансировании и выдаче фильму прокатного удостоверения выявлено не было.

Поклонская развернула целую кампанию против «Матильды». Картину она не видела и, по ее собственным словам, смотреть не собирается, но считает фильм оскорбляющим чувства верующих. Депутат пытается добиться отзыва прокатного удостоверения – она считает, что его ленте выдали незаконно. В связи с этим Поклонская записала видеообращение к главе Генпрокуратуры Юрию Чайке, в котором попросила признать фильм экстремистским материалом. Генпрокурор заявил, что еще не видел этого обращения, но пообещал ознакомиться с ним.
 

Темы: Россия, Кино в России, Генпрокуратура РФ, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 02:18
Гость: Victoriya

Все нормально, она там среди своих же, себе подобных, что ни закон они там пишут, так сразу все похоже на пособие по психиатрическим болезням...
19.10.2017, 01:07
Гость: Евгений В

Ну как можно что то говорить, если "Картину она не видела и, по ее собственным словам, смотреть не собирается, но считает фильм оскорбляющим"
Если это не идиотизм, то что?
Много говорят о фильме, который ни кто не видел, но раз такой спор зашел, и показали бы разок по первому каналу, что бы знать о чем речь.
Второй вопрос, в кого она и другие представители властных и около властных структур верят? Поскольку они всячески пытаются доказать свою преданность России и русскому народу, то ответ будет однозначный, - в СЫНА БОЖЬЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Вот только эти люди на каждом шагу нарушают его ЗАПОВЕДИ и искажают его УЧЕНИЕ. Какие же они верующие? Но ханжески в православные храмы ходят, как истинные верующие, по ТВ их со свечками показывают населению - потенциальному электорату.
19.10.2017, 00:50
Гость: Богарне

Так и Романовы начали свое правление с убийства трехлетнего ребенка. Думаю, это промысел Божий...
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