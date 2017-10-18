Поклонская более 40 раз жаловалась в Генпрокуратуру на «Матильду»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру 43 жалобы на фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом представитель ведомства Александр Куренной рассказал «Интерфаксу».

Он пояснил, что жалобы от парламентария начали поступать с декабря прошлого года. Рассмотрено 41 обращение, еще два изучаются.

Собеседник агентства отметил, что в ходе проведения проверок по инициативе Поклонской нарушений законодательства при производстве, финансировании и выдаче фильму прокатного удостоверения выявлено не было.

Поклонская развернула целую кампанию против «Матильды». Картину она не видела и, по ее собственным словам, смотреть не собирается, но считает фильм оскорбляющим чувства верующих. Депутат пытается добиться отзыва прокатного удостоверения – она считает, что его ленте выдали незаконно. В связи с этим Поклонская записала видеообращение к главе Генпрокуратуры Юрию Чайке, в котором попросила признать фильм экстремистским материалом. Генпрокурор заявил, что еще не видел этого обращения, но пообещал ознакомиться с ним.

