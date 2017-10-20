Следствие определилось с версиями смерти актера Марьянова

Следствие рассматривает несколько версий по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова, основными из которых являются две.

Предполагается, что к причинами летального исхода могли послужить несвоевременное прибытие скорой помощи к актеру и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

В рамках расследования дела, возбужденного по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), изъята документация, которая связана с вызовом актеру скорой помощи. Наряду с этим проведен обыск в центре «Феникс» и тщательно изучаются дневники пациентов.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что, согласно документам из «Феникса», актер поступил в центр после длительного запоя и просил дать ему немного алкоголя «для поправки здоровья». При этом собеседник издания отметил, что сведений о наличии в крови Марьянова алкоголя пока нет.

По словам агента актера Алевтины Кунгуровой, он лечился в центре от последствий травмы позвоночника.