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Следствие определилось с версиями смерти актера Марьянова

20:47 20.10.2017
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Следствие рассматривает несколько версий по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова, основными из которых являются две.

Предполагается, что к причинами летального исхода могли послужить несвоевременное прибытие скорой помощи к актеру и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

В рамках расследования дела, возбужденного по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), изъята документация, которая связана с вызовом актеру скорой помощи. Наряду с этим проведен обыск в центре «Феникс» и тщательно изучаются дневники пациентов.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что, согласно документам из «Феникса», актер поступил в центр после длительного запоя и просил дать ему немного алкоголя «для поправки здоровья». При этом собеседник издания отметил, что сведений о наличии в крови Марьянова алкоголя пока нет.

По словам агента актера Алевтины Кунгуровой, он лечился в центре от последствий травмы позвоночника.

  

Темы: Россия, Актеры и актрисы российского кино, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 21:42
Гость: Викторс

Для чего писать про это ?
Лечил позвоночник ну и что ?
А может у него был мозоль на пятке ?
Если лечил позвоночник , то это что у него не было других болячек ?
Или что все артисты музыканты должны умирать в ..100 лет ?
Какая то дурь ...
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