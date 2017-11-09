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Басманный суд арестовал все имущество Кирилла Серебренникова

14:13 9.11.2017
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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Басманный суд Москвы наложил арест на имущество режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу «Седьмой студии».

Информацию об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. В частности, арест был наложен на счета в рублях и валюте, квартиру и автомобиль, сказала она. Если говорить о конкретных суммах, то это денежные счета: более 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро; наличными - более четырех тысяч долларов. «Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого по тому же делу Юрия Итина, а именно: на денежные средства свыше 80 тысяч долларов и пяти тысяч евро, а также на золотые изделия», - добавила пресс-секретарь.

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Сначала в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест - гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Прочие фигуранты вину не признают.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Задержания подозреваемых по громким уголовным делам, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Театр в России
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 19:18
Гость: Алекс Дорф

Про шерсть прикольно подметили. Глянул на рыльце Серебрянникова. Те же 99,9% рыльца в шерсти. Поразительное скотство, однако.
09.11.2017, 19:04
Гость: Остолоп

"Басманный суд арестовал все имущество Кирилла Серебренникова"
Всё, что было нажито непосильным трудом? Да ну,ушам своим не верю.
Но, не бойся, Кирюха, в любом случае Вольдемар тебя в обиду не даст - Райкины, Хотиненки и Мироновы колоссальный вой поднимут. Пиндосы только и ждут повода, чтобы закон Серебренникова до кучи принять.
09.11.2017, 17:59
Гость: Театроль

Сатрапы ! Мене одолевают мрачные предчувствию.
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