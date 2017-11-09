"Басманный суд арестовал все имущество Кирилла Серебренникова"

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу «Седьмой студии».

Информацию об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. В частности, арест был наложен на счета в рублях и валюте, квартиру и автомобиль, сказала она. Если говорить о конкретных суммах, то это денежные счета: более 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро; наличными - более четырех тысяч долларов. «Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого по тому же делу Юрия Итина, а именно: на денежные средства свыше 80 тысяч долларов и пяти тысяч евро, а также на золотые изделия», - добавила пресс-секретарь.

В мае в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Сначала в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест - гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Прочие фигуранты вину не признают.