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Режиссер «Матильды» остался недоволен прокатом фильма

19:00 9.11.2017
Матильда Кшесинкая и Алексей Учитель. Коллаж © KM.RU
Матильда Кшесинкая и Алексей Учитель. Коллаж © KM.RU
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Режиссер скандального фильма «Матильда» Алексей Учитель не в восторге от реакции зрителей на картину.

«Я не очень доволен прокатом, хотя объективно цифры неплохие», - цитирует его РИА «Новости». Он отметил, что ажиотаж вокруг фильма и реклама, которую ему сделала депутат Госдумы Наталья Поклонская, пытаясь добиться запрета, возымели обратный эффект.

«Информационно о картине узнали многие, но мне обидно, что многие пошли на фильм под впечатлением скандала, а когда не обнаружили «клубничку», стали спрашивать, зачем же посмотрели картину», - пояснил режиссер.

Тем не менее, Учитель намерен продолжать работу над картиной. Он задумал превратить ее в мини-сериал. Фильм будет расширен до трех серий, в которых планируется развить сюжетные линии всех второстепенных героев, сообщает «Интерфакс».

В первую неделю проката «Матильду» посмотрели свыше одного миллиона человек. Среди российских фильмов она занимает четвертое место по сборам в первый уикенд.
  

Темы: Россия, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 20:12
Гость: хазарин

Ну, с второстепенными героями можно не церемониться.Фантазии хватит
09.11.2017, 19:45
Гость: намерен продолжать работу

А это уж как Бог даст! Много планов у безбожника,посмотрим ...
09.11.2017, 19:09
Гость: B-)

НУ НЕ ДОРОС ЗРИТЕЛЬ, НЕ ДОРОС
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