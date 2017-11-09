Режиссер «Матильды» остался недоволен прокатом фильма

Режиссер скандального фильма «Матильда» Алексей Учитель не в восторге от реакции зрителей на картину.

«Я не очень доволен прокатом, хотя объективно цифры неплохие», - цитирует его РИА «Новости». Он отметил, что ажиотаж вокруг фильма и реклама, которую ему сделала депутат Госдумы Наталья Поклонская, пытаясь добиться запрета, возымели обратный эффект.

«Информационно о картине узнали многие, но мне обидно, что многие пошли на фильм под впечатлением скандала, а когда не обнаружили «клубничку», стали спрашивать, зачем же посмотрели картину», - пояснил режиссер.

Тем не менее, Учитель намерен продолжать работу над картиной. Он задумал превратить ее в мини-сериал. Фильм будет расширен до трех серий, в которых планируется развить сюжетные линии всех второстепенных героев, сообщает «Интерфакс».

В первую неделю проката «Матильду» посмотрели свыше одного миллиона человек. Среди российских фильмов она занимает четвертое место по сборам в первый уикенд.

