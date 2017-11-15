Ретроспективу фильмов Эльдара Рязанова бесплатно покажут в Москве

Подборку наиболее знаковых кинолент Эльдара Рязанова покажет сеть кинотеатров «Москино» к 90-летию со дня рождения режиссера.

В период с 17 по 19 ноября 2017 года можно будет посмотреть 15 фильмов, снятых с 1975 по 1988 год, начиная с «Девушки без адреса» и заканчивая картиной «Дорогая Елена Сергеевна», сообщает InterMedia. В ретроспективу вошли «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы, или с Легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и другие фильмы. Полный список кинотеатров с датами и временем показа можно найти на сайте «Москино».

Примечательно, что вход на все сеансы будет бесплатным. Напомним, что 90-летие Эльдара Рязанова будет отмечаться 18 ноября.

