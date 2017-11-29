Актер Андрей Мягков был срочно госпитализирован
Андрей Мягков. Фото с сайта kino-teatr.ru
В Москве был экстренно госпитализирован актер театра и кино Андрей Мягков.
Прославленный артист пожаловался на сильные боли в голове, после чего было принято решение на некоторое время положить его в стационар, передает Life.Ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. При этом Андрей Мягков подтвердил информацию о своей госпитализации.
Один из самых популярных актеров Советского Союза Андрей Мягков появился на экранах в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Он снялся в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».