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На премьере «Матильды» в Нью-Йорке был аншлаг

12:41 4.12.2017
Кадр из фильма «Матильда». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Матильда». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Премьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» в Нью-Йорке состоялся с аншлагом.

В широкий прокат в Америке кинокартина выходит 9 декабря, сообщает РИА «Новости». В эти выходные в зале Tribeca Arts Center в Нью-Йорке состоялись первые показы фильма и общение зрителей с режиссером. «Мы анонсировали показ фильма где-то за месяц, и все билеты были сразу раскуплены. Тогда мы ввели еще один день. В первый день был полный зал», — сказала организатор показов продюсер компании «Маэстро Артист» Мария Шкловер

Картина о романе наследника российского престола, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской вызвала широкий общественный резонанс в России задолго до проката. Шкловер уверена, что фильм вызовет интерес и в США. В прокате фильм будет идти на русском с английскими субтитрами.

Внимание зрителей подогревалось в том числе и скандалом вокруг выхода фильма на экраны в России. Представляя картину в Нью-Йорке, режиссер и сам обратил на это внимание. «Когда показываешь фильм в такой великой кинематографической стране, волнуешься, как его воспримут. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели фильм, не озираясь на те скандалы и разговоры, которые были. Мы делали картину четыре года, искренне. Были собраны лучшие кинематографические силы из разных стран. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели именно кино», — сказал он собравшимся.

Темы: Кино
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 16:53
Гость: *

Подробности будут?! Очень интересно узнать, как возмущалась и протестовала ЦРУшная РПЦЗ, которая выкручивала руки РПЦ, требуя признания проказника Никки святым! Как шустрят по судам адвокаты "семьи оболганного царя"(тм), требуя с авторов фильма "моральный ущерб за клевету"... Или поклонники Никки, как и сто лет назад, перед Западом трусливо зажимают хвост, а что-либо требовать горазды только со своих сограждан, если админресурс имеется?
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