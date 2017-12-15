Из-за госпитализации Валентина Гафта отменен спектакль «Современника»

Актер Валентин Гафт попал в больницу.

По информацим Telegram-канала Mash, актер был госпитализирован после неудачного падения, сообщает InterMedia. Спектакль с его участием «Пока существует пространство», который должен был пройти на сцене театра «Современник» 15 декабря, пока переносится на 5 февраля 2018-го.

Смещение спектакля подтвердили в театре, отметив, что он связан «с болезнью артиста». О текущем состоянии Гафта на сегодняшний момент ничего не известно.

Позже коллега Гафта, актер Саид Багов, опроверг информацию о падении. «Он не упал. Была плановая проверка. Дело в том, что ему должны сделать операцию на руке, локоть должны оперировать», — приводит его слова Рен-ТВ.

Кроме того, Багов подчеркнул, что изначально Гафт хотел лечь на операцию после спектакля, но врачи решили не рисковать. Уже 15 декабря ему проведут операцию.

