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Из-за госпитализации Валентина Гафта отменен спектакль «Современника»

11:48 15.12.2017
Валентин Гафт. Фото с сайта kinopoisk.ru
Валентин Гафт. Фото с сайта kinopoisk.ru
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По информацим Telegram-канала Mash, актер был госпитализирован после неудачного падения, сообщает InterMedia. Спектакль с его участием «Пока существует пространство», который должен был пройти на сцене театра «Современник» 15 декабря, пока переносится на 5 февраля 2018-го.

Смещение спектакля подтвердили в театре, отметив, что он связан «с болезнью артиста». О текущем состоянии Гафта на сегодняшний момент ничего не известно.
Позже коллега Гафта, актер Саид Багов, опроверг информацию о падении. «Он не упал. Была плановая проверка. Дело в том, что ему должны сделать операцию на руке, локоть должны оперировать», — приводит его слова Рен-ТВ.

Кроме того, Багов подчеркнул, что изначально Гафт хотел лечь на операцию после спектакля, но врачи решили не рисковать. Уже 15 декабря ему проведут операцию.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 16:40
Гость: такс

Дай бог здоровья
15.12.2017, 16:40
Гость: Виктор1952

хочу передать привет через км.ру всем ведущим различных ток-шоу,
"ребята прекратите говорить что мы зрители любим каких-то знаменитых
народных,мудрых,великих и народных,это ложь,вы делайте свой бизнес за
наши бабки и прекратите трепаться про нашу к вам любовь,мы зрители
стали другими,капитализм ....однако.. Народ в основной массе загнали
в рынок а господа артисты и прочие серебренниковы,райкины и прочие
пилят бюджетные деньги и мнят себя светочами а мы разумеется быдло".
Надо вас всех в рынок,в таком количестве ВЫ просто не нужны.С далеким
приветом из Сибири...
15.12.2017, 16:08
Гость: Виктор

Зря, Вы, так! Прекрасный и талантливый актёр от бога, терпения ему и понимание близких!
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