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Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали

10:59 18.01.2018
Армен Джигарханян. Фото с сайта kinopoisk.ru
Армен Джигарханян. Фото с сайта kinopoisk.ru

Актер Армен Джигарханян был срочно положен в больницу.

Артист, который недавно в ходе размолвки с супругой, лишился значительной части имущества, был госпитализирован из своего театра, сообщает ТАСС. «Скорая помощь госпитализировала Армена Джигарханяна из его театра в Пироговскую больницу с диагнозом гипертонический криз. У врачей также есть подозрения на невралгию и что артист подхватил вирус», — рассказал источник в медицинских кругах.

По словам источника, у артиста наблюдается общая слабость, но он находится в сознании. Кроме семейных неурядиц, к ухудшению состояния Джигарханяна мог привести напряженный рабочий график — в последние дни в театре идет подготовка к новому спектаклю.
 

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