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Российский фильм включили в число номинантов на «Оскар»

18:25 23.01.2018
Андрей Звягинцев. Фото Владимира Мишукова с сайта az-film.com
Андрей Звягинцев. Фото Владимира Мишукова с сайта az-film.com
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Картина режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендует на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Американскую академию киноискусств.

Лента рассказывает о современной столичной семье, которая переживает непростой развод. В фильме снимались Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева и другие актеры. В прошлом году на Каннском фестивале фильм получил Приз жюри.

Соперничать с российским фильмом в данной номинации будут еще четыре ленты: «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, «Оскорбление» ливанца Зияда Дуэйри, «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди из Венгрии и «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда.

Вручение премии состоится 4 марта в Лос-Анджелесе. Это будет 90-я по счету церемония.
 

Темы: Россия, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в мире, Кино в России
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Комментарии читателей
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23.01.2018, 19:18
Гость: Дык,

и что теперь: прыгать от радости?
23.01.2018, 19:11
Гость: alex42

Такой антироссийский фильм обязательно включат!!! Либералы всеми силами обсерают свою РОДИНУ - нужно-же отрабатывать гранты от врагов России!!!
23.01.2018, 19:04
Гость: ВЫШЛИТЕ ЗВЯГЕНЦЕВА

или лишите его гражданства!пусть едет туда где эти ветви и Канны каждый месяц ему выдают за продажу Родины!
Все комментарии (5)
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