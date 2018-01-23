Российский фильм включили в число номинантов на «Оскар»

Картина режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендует на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Американскую академию киноискусств.

Лента рассказывает о современной столичной семье, которая переживает непростой развод. В фильме снимались Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева и другие актеры. В прошлом году на Каннском фестивале фильм получил Приз жюри.

Соперничать с российским фильмом в данной номинации будут еще четыре ленты: «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, «Оскорбление» ливанца Зияда Дуэйри, «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди из Венгрии и «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда.

Вручение премии состоится 4 марта в Лос-Анджелесе. Это будет 90-я по счету церемония.

