На 38-м году жизни скончалась кинорежиссер Мария Саакян

Режиссер Мария Саакян скончалась в возрасте 37 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил кинокритик Андрей Плахов.

«Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины», - написал он.

«Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе», - отметил критик.

Смерть Саакян подтвердила ее коллега Анна Меликян. По ее словам, у режиссера была четвертая стадия онкозаболевания.

Мария Саакян родилась в 1980 году в Ереване. В 1993 году она с семьей переехала в Россию, в 2003-м закончила ВГИК. Ее дипломная работа – фильм «Прощание» - была отмечена несколькими наградами, включая Гран-при фестиваля «Золотой абрикос». Саакян также известна по фильмам «Маяк» и «Энтропия». У нее остались пятеро детей.

