Шевченко vs Сванидзе: нокдаун в прямом эфире

Спор на повышенных тонах о Сталине, произошедший между двумя историками в радиоэфире, закончился рукоприкладством. ВИДЕО

Забегая вперед, стоит сказать, что споры о Сталине просто по определению не могут довести ни до чего хорошего. Особенно в том случае, когда у одной из сторон аргументация сводится к пропагандистским клише.

Конфликт Николая Сванидзе с Максимом Шевченко в эфире. Стоп-кадр

Этим в очередной раз отличился Николай Сванидзе, которого на протяжении всей дискуссии Максим Шевченко неоднократно упрекал в невежестве.

В частности, Сванидзе утверждал, что Сталин истребил миллионы советских людей, но при этом не смог назвать точную цифру расстрелянных, которую его с десяток раз просил озвучить оппонент. Каждый раз Сванидзе прикрывался общими фразами, фактически пряча за ними отсутствие внятного ответа. Более того, Сванидзе назвал сталинизм заразной болезнью и в первые же минуты диалога заклеймил Шевченко как сталиниста. В общем, ничего нового и оригинального Николай Карлович не продемонстрировал – всё это было уже не один десяток раз: «Сталин убийца», «Сталин довел страну до войны с Гитлером», «Сталин истребил верхушку РККА» и т д. и т п. Привычные изречения привычных сванидзевских истин продолжались ровно до той самой минуты, пока он не встал из-за стола и не ударил Шевченко. Но об этом позже.

Вообще-то тема эфира «Комсомольской правды» «Является ли сталинизм болезнью?» изначально была не самым лучшим образом сформулирована. Потому что мало кто знает, что такое сталинизм. Научного определения нет и даже такие ученые мужи, как Сванидзе и Шевченко, расходились в оценках этого явления. Что уж говорить о простых смертных? И это неудивительно, ведь кто-то видит в сталинской эпохе исключительно репрессии и ГУЛАГ, а кто-то – выдающийся экономический рост, ударные пятилетки и победу в самой страшной войне в истории человечества. При этом правы и те и другие. Да, при Сталине был ГУЛАГ, были репрессированные, причем многие невинно, но при этом страна достигла невиданного в мировой истории экономического роста и фактически в одиночку выстояла против нашествия гитлеровского Евросоюза.

Из этого следует одно – сталинизм, если вообще корректно употреблять такой термин, требует всестороннего и взвешенного изучения. И его не в коем случае нельзя рассматривать упрощенно, как черно-белое кино. И уж тем более нельзя подменять исторические факты пропагандой и штампами. К чему, собственно, и призывал Шевченко, но оппонент его не услышал, сходу перейдя на личности и заклеймив «зараженным» сталинистом.

Все попытки Шевченко направить диалог в конструктивное русло провалились, так как Сванидзе ссылок на документы не давал, оперировал такими понятиями как: «это все знают», «есть масса документов», жонглировал цифрами и сходу насчитал 9-10 миллионов убитых Сталиным в результате репрессий, Голодомора, раскулачивания, войны и тд. Все попытки Шевченко узнать «откуда дровишки», то есть дать ссылки на документы, Сванидзе, фактически, проигнорировал, все больше и больше зацикливаясь на оскорблениях собеседника и навешивании ярлыков. Кончилось это совсем не интеллигентно – фразой «был бы ближе, получил бы по морде». Шевченко предоставил такую возможность, чем Сванидзе и воспользовался, опозорившись окончательно.

Когда махать руками начинают пьяные мужики в подворотне, то ничего из ряда вон выходящего здесь нет. С пьяных дураков какой спрос? Но когда в прямом эфире это делает профессор и член президентского совета по развитию гражданского общества – это уже ни в какие ворота не лезет. Если раньше Сванидзе вызывал, мягко говоря, непонимание своими однобокими оценками истории, зациклившись на махровом антисоветизме, то это ещё куда ни шло. Каждый имеет право на собственную точку зрения и если историк Сванидзе говорит так, а не иначе – это его право и он, видимо, имеет для этого основания.

Хотя профессиональные историки все же стараются воздерживаться от категоричных оценок, потому что давно уже верно подмечено, что исторический путь – это не тротуар Невского проспекта. Но мордобой в прямом эфире заставляет взглянуть на Сванидзе по новому. Тут уже не просто махровый антикоммунизм прёт из всех щелей, а непонятно откуда взявшиеся в, казалось бы, интеллигентном профессоре-историке повадки гопника. За слово поперек – в морду.

Правда, в данном случае Сванидзе не на того нарвался и очень быстро очутился на полу, после двух пропущенных ответных ударов Шевченко. Выставив себя не только в нелепом, но ещё и в жалком виде. После такого выяснения отношений программа была досрочно завершена, противоборствующие стороны развели по разным углам и отправили восвояси. Причем, главный вопрос эфира – «является ли сталинизм болезнью?», так и остался без внятного ответа. Хотя после такого шоу впору задавать другой вопрос – «является ли болезнью клинический антисоветизм?». Судя по всему – да. Причем от клинических антисоветчиков, да ещё и оперирующих такими понятиями как «это все знают» или «одна бабка сказала», лучше держаться подальше. А то неровен час набросятся с кулаками за сказанное поперек слово и их не остановит ни положение в обществе, людное место, ни даже прямой эфир.

Впрочем, эфир «Комсомольской правды» один ответ на один вопрос все же дал. Хотя он и не был заявлен главной темой программы. Нравится это кому-то или нет, но Сталин по-прежнему живее всех живых. И лучшее тому подтверждение – постоянно ломаемые вокруг него копья, к которым теперь добавились и сломанные в рукопашном поединке очки члена президентского совета и профессора-историка.