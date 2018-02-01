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«Папа» кота Леопольда ушел из жизни в Германии

12:18 1.02.2018
Анатолий Резников. Фото с сайта kino-teatr.ru
Анатолий Резников. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Мультипликатор Анатолий Резников, создававший бессмертные ленты о коте Леопольде, скончался на 78-м году жизни.

Режиссер в городе Золингене в Германии 31 января около 11.00 мск. О смерти режиссера сообщила кинокритик Сусанна Альперина. «Мне позвонили друзья из Германии — там находился Резников, — которые дружат с его семьей, и сообщили эту печальную новость», — приводит слова Альпериной ТАСС.

Анатолий Резников родился 20 декабря 1940 в польском Белостоке. Его детство и юность прошли в Тбилиси. После окончания Тбилисского училища живописи Резников поступил на работу в Центральную студию документальных фильмов (ЦСДФ) в Москве, где он увлекся мультипликацией. Тогда же Резников стал учиться делать рисованную мультипликацию. Известность к режиссеру пришла после съемок мультфильма «Раз ковбой, два ковбой» и серия фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта. За создание этой мультипликационной картины авторская группа в 1985 году была удостоена Государственной премии СССР.

Зрители также знают режиссера по мультфильмам «Соломенный бычок», «Робинзон Кузя», «Копейка» и др. В 90-х годах Анатолий Резников прекратил работать над мультфильмами, однако в 2015 году – после 22-летнего перерыва – он вновь вернулся к мультипликации. В начале 2016 года к 75-летию режиссера вышел его новый мультсериал – «Новые приключения кота Леопольда».
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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