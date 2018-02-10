Скончался актер из фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо»

Артист, стихотворец и автор музыки, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев скончался 7 февраля в возрасте 61 года.

Он ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ. Ранее супруга актера Наталья Бузылева сообщила, что ее муж был доставлен в реанимацию с прободной язвой желудка. Прощание с автором и исполнителем песен в фильмах «Табор уходит в небо» и «Очи черные» пройдет 11 февраля в конференц-зале Дома кино. Актер будет похоронен на Пыхтинском кладбище, там же состоится его отпевание.

Дмитрий Бузылев - представитель старинной цыганской династии Бузылёвых. Заслуженный артист России с 1997 года, с 2005 года - член Союза кинематографистов России.

Прежде всего, актер известен зрителям по фильмам «Табор уходит в небо», «Жестокий романс» и «Очи черные». Бузылев сыграл также роль цыгана Мити в фильме «Сибириада» Андрея Кончаловского. Во время съёмок этого фильма у Дмитрия завязались дружеские отношения с Никитой Михалковым. Впоследствии Михалков неоднократно приглашал Бузылёва в свои фильмы. А во время съёмок одного из них, «Очи чёрные», актёр познакомился и сдружился с итальянской кинозвездой Марчелло Мастроянни.

