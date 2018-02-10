]]> ]]>
Главная Кино Новости

Скончался актер из фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо»

00:54 10.02.2018
Дмитрий Бузылев. Фото с сайта kino-teatr.ru
Дмитрий Бузылев. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Артист, стихотворец и автор музыки, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев скончался 7 февраля в возрасте 61 года.

Он ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ. Ранее супруга актера Наталья Бузылева сообщила, что ее муж был доставлен в реанимацию с прободной язвой желудка. Прощание с автором и исполнителем песен в фильмах «Табор уходит в небо» и «Очи черные» пройдет 11 февраля в конференц-зале Дома кино. Актер будет похоронен на Пыхтинском кладбище, там же состоится его отпевание.

Дмитрий Бузылев - представитель старинной цыганской династии Бузылёвых. Заслуженный артист России с 1997 года, с 2005 года - член Союза кинематографистов России.
Прежде всего, актер известен зрителям по фильмам «Табор уходит в небо», «Жестокий романс» и «Очи черные». Бузылев сыграл также роль цыгана Мити в фильме «Сибириада» Андрея Кончаловского. Во время съёмок этого фильма у Дмитрия завязались дружеские отношения с Никитой Михалковым. Впоследствии Михалков неоднократно приглашал Бузылёва в свои фильмы. А во время съёмок одного из них, «Очи чёрные», актёр познакомился и сдружился с итальянской кинозвездой Марчелло Мастроянни.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.