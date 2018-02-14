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Минкульт наказал кинотеатр «Пионер» за показ «Дивана Сталина»

11:42 14.02.2018
Кадр из фильма «Диван Сталина». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Диван Сталина». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Мировой суд объявил, что кинотеатр «Пионер» нарушил закон о кинематографии, показав 26 января французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения.

Такое решение вынесено 13 февраля, сообщают «Ведомости». Кинотеатр оштрафован на 80 000 руб. Подвергнуть «Пионер» санкциям просило Министерство культуры, выедающее прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.

Минкульт обратил внимание на показ «Дивана Сталина» из-за другого фильма о советском вожде. 23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Несмотря на заявление министра, «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз.

Французский фильм «Диван Сталина», в котором снялся гражданин России Жерар Депардье, «Пионер» показал лишь один раз, одновременно со «Смертью Сталина». Он демонстрировался в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино». По закону о кинематографии, показ фильма на фестивале не требует прокатного удостоверения, указали представители «Пионера» на судебном заседании.

В свою очередь сотрудники Минкульта, как следует из письма ведомства, зачитанного судьей, настаивали, что это исключение действует, если, как указано в законе, фильм ввезен в Россию. «Пионер», объяснили они, не предоставил никаких доказательств, что провоз «Дивана Сталина» был оформлен российской таможней. Минкульт выходит за пределы своей компетенции и трактует положения Таможенного кодекса, возражал на это представитель кинотеатра.

Судья в итоге встал на сторону Минкульта, но не объяснил свою позицию, мотивировочная часть его решения будет опубликована позднее.

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 16:09
Гость: закрыть пионер

сделать там музей "вредители и предатели России"!начать с власова и закончить фотографией директора бывшего кинотеатра.
14.02.2018, 15:31
Гость: Мда

80 000 руб. - это чуть больше 1000 зеленых. Просто смешно! Было 5 сеансов? Так и штрафовать надо в пять раз больше чем пятикратное число мест в зале. Ну, и конечно, любимец Депардье... Кажется этому "нищему" квартиру дарили, дали гражданство... Вне всякой очереди. Красиво живем! Потом удивляемся, что нами подметают пол...
14.02.2018, 11:58
Гость: Хмы

Директор кинотеатра "Пионер" наверное Леонид Володарский, былая слава душу гложет?
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