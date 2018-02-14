Минкульт наказал кинотеатр «Пионер» за показ «Дивана Сталина»

Мировой суд объявил, что кинотеатр «Пионер» нарушил закон о кинематографии, показав 26 января французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения.

Такое решение вынесено 13 февраля, сообщают «Ведомости». Кинотеатр оштрафован на 80 000 руб. Подвергнуть «Пионер» санкциям просило Министерство культуры, выедающее прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.

Минкульт обратил внимание на показ «Дивана Сталина» из-за другого фильма о советском вожде. 23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Несмотря на заявление министра, «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз.

Французский фильм «Диван Сталина», в котором снялся гражданин России Жерар Депардье, «Пионер» показал лишь один раз, одновременно со «Смертью Сталина». Он демонстрировался в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино». По закону о кинематографии, показ фильма на фестивале не требует прокатного удостоверения, указали представители «Пионера» на судебном заседании.

В свою очередь сотрудники Минкульта, как следует из письма ведомства, зачитанного судьей, настаивали, что это исключение действует, если, как указано в законе, фильм ввезен в Россию. «Пионер», объяснили они, не предоставил никаких доказательств, что провоз «Дивана Сталина» был оформлен российской таможней. Минкульт выходит за пределы своей компетенции и трактует положения Таможенного кодекса, возражал на это представитель кинотеатра.

Судья в итоге встал на сторону Минкульта, но не объяснил свою позицию, мотивировочная часть его решения будет опубликована позднее.