Спектакль Вениамина Смехова и Гарика Сукачева о революции покажут по ТВ

Телевизионный вариант спектакля Вениамина Смехова «Прошу слова! Год 1917» покажет 25 февраля телеканал «Культура».

Премьерный показ постановки, приуроченной к 100-летию революции в России, прошла 11 и 12 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Музыкально-поэтическая хроника «Прошу слова! Год 1917» – уникальная театральная постановка, автором сценария и режиссером которой выступил актер, сценарист и литератор Вениамин Смехов, сообщает сайт канала «Культура». «Голоса очевидцев и потомков в стихах и прозе, под музыку и без» – таков мультижанровый, экспериментальный формат спектакля. Сюжетную линию заменяет живая хронология событий, а главные герои предстают в масштабе целых миров, роковые последствия столкновений которых до сих пор расходятся концентрическими кругами и влияют на нашу жизнь.

В сценарии использованы фрагменты из произведений Владимира Маяковского, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Николая Бердяева, Ивана Бунина, Бориса Пастернака, Владимира Набокова, отрывки из писем и воспоминаний Герберта Уэллса, Владимира Ленина, Александра Керенского, патриарха Тихона и Нестора Махно.

В спектакле участвюут Вениамин Смехов, Дарья Мороз, Евгений Дятлов, Гарик Сукачев и артисты Московского театра на Таганке – Мария Матвеева и Дмитрий Высоцкий. Время эфира – в 16.50.

