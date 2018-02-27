Звезда фильма «Хождение по мукам» скончалась на 103-м году жизни

В Москве в ночь на 27 февраля на 103-м году жизни скончалась старейшая актриса отечественного театра, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Татьяна Карпова.

Артистка ушла из жизни дома, сообщает «МК». К сожалению, это было ожидаемо - последний месяц Карпова уже не вставала, была прикована к постели. Некоторое время назад она неудачно упала и сломала шейку бедра. Кости срослись неправильно, и после этого актриса была прикована к инвалидной коляске. Кроме того, Карпова страдала раком кожи.

С 1938 года Татьяна Карпова служила в театре имени Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Её партнерами были выдающиеся мастера сцены - Мария Бабанова (Карпова у неё училась), Николай Охлопков, Максим Штраух, Армен Джигарханян, Александр Лазарев и другие мастера.

В кино Карпова снималась мало. Лучшие роли — Сурмилова в кинооперетте «На подмостках сцены» К. К. Юдина и Клавдия Ивановна в комедии «Тёща» С. И. Сплошнова. Кроме того, она сыграла Ефросинью Алексеевну Квашнину в фильме «Хождение по мукам» и Ирину Семеновну Холину в «Следствие ведут знатоки. Любой ценой».

Прощание с Татьяной Карповой состоится в ее родном театре им. Маяковского, где она работала более 70 лет. Директор театра Олег Ошарин сообщил, что дата панихиды и место похорон будут названы дополнительно.