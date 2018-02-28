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Валерий Гаркалин попал в реанимацию в тяжелом состоянии

10:45 28.02.2018
Валерий Гаркалин. Фото с сайта kino-teatr.ru
Валерий Гаркалин. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Знаменитый российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Гаркалин находится в экстренной реанимации НИИ им. Склифосовского

Состояние артиста оценивается как тяжелое. У него пневмония, и он подключен к ИВЛ «Он лежит в экстренной реанимации. Температура 37, состояние тяжелое», — сказал РИА Новости собеседник агентства.

Позже дочь Гаркалина Ника сообщила, что ему лучше, но он будет продолжать стационарное лечение.

Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как «Детки напрокат», «Бедная Саша», «Ширли-Мырли», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня».
 

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