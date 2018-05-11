]]> ]]>
Главная Кино Новости

Авторы «Смешариков» и «Покемона» объединились ради сериала про домового

12:12 11.05.2018
Кадр из мультфильма «Смешарики». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из мультфильма «Смешарики». Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Отечественная руппа компаний «Рики», известные по популярному сериалу «Смешарики», и американские Baboon Animation и 3 Beep совместно снимут мультипликационную комедию «Мой друг Финник».

В центре сюжета мультфильма лежит история десятилетней девочки по имени Кристен, которая переезжает вместе с семьей из США в Шотландию, сообщает ТАСС. В Шотландии героиня знакомится с магическим существом по имени Финн. На данный момент премьера картины состоится в 2020 году. Ее бюджет составит $7 млн.

Сценарий для будущего мультфильма написали Денис Чернов, ведущий режиссер «Смешариков», Татьяна Белова из группы «Рики» и американский продюсер Тим Веренко, среди работ которого - сериалы «Покемон» и «Клуб Винкс - Школа волшебниц».

Темы: Кино в мире, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.