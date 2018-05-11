Авторы «Смешариков» и «Покемона» объединились ради сериала про домового

Отечественная руппа компаний «Рики», известные по популярному сериалу «Смешарики», и американские Baboon Animation и 3 Beep совместно снимут мультипликационную комедию «Мой друг Финник».

В центре сюжета мультфильма лежит история десятилетней девочки по имени Кристен, которая переезжает вместе с семьей из США в Шотландию, сообщает ТАСС. В Шотландии героиня знакомится с магическим существом по имени Финн. На данный момент премьера картины состоится в 2020 году. Ее бюджет составит $7 млн.

Сценарий для будущего мультфильма написали Денис Чернов, ведущий режиссер «Смешариков», Татьяна Белова из группы «Рики» и американский продюсер Тим Веренко, среди работ которого - сериалы «Покемон» и «Клуб Винкс - Школа волшебниц».