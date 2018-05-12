Актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат умер в 32 года

Актер Юрий Киндрат скончался в возрасте 32 лет. Он умер 9 мая, но известно об этом стало позже.

Фото с личной страницы Юрия Киндрата в соцсети

По словам гендиректора актерского агентства "Звездный дождь" Анны Холмовской, Киндрат умер в реанимации. В больницу мужчина попал только 1-2 мая, несмотря на плохое самочувствие, скорая отказывалась его госпитализировать, с возмущением рассказала Холмовская.

Точный диагноз артиста пока неизвестен, пишут "Вести".

Похороны пройдут сегодня, актер будет похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Юрий Киндрат родился в Тюмени в 1986 году. Окончил New York Universal Artistiс School и актерскую Школу Драмы Германа Седакова. Работал в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.

Он знаком зрителям по таким сериалам, как "Закрытая школа", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели".