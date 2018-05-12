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Актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат умер в 32 года

15:50 12.05.2018

Актер Юрий Киндрат скончался в возрасте 32 лет. Он умер 9 мая, но известно об этом стало позже. 

Фото с личной страницы Юрия Киндрата в соцсети

По словам гендиректора актерского агентства "Звездный дождь" Анны Холмовской, Киндрат умер в реанимации. В больницу мужчина попал только 1-2 мая, несмотря на плохое самочувствие, скорая отказывалась его госпитализировать, с возмущением рассказала Холмовская.

Точный диагноз артиста пока неизвестен, пишут "Вести".

Похороны пройдут сегодня, актер будет похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Юрий Киндрат родился в Тюмени в 1986 году. Окончил New York Universal Artistiс School и актерскую Школу Драмы Германа Седакова. Работал в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.

Он знаком зрителям по таким сериалам, как  "Закрытая школа", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели".

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Актеры и актрисы российского театра
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Комментарии читателей
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12.05.2018, 18:44
Гость: игорь

Плохая скорая! плохая Россия! Ну уж если американец в душе - живи в хорошей Америке и нечего здесь на Перепечинском кладбище место занимать, хоронись тоже в своей Америке.
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