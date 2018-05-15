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Блогер Юрий Дудь представил свой фильм об Алексее Балабанове

14:58 15.05.2018
Алексей Балабанов. Фото Олега Беляева с сайта wikimedia.org
Алексей Балабанов. Фото Олега Беляева с сайта wikimedia.org
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Интернет-интервьюер Юрий Дудь выыложил на персональном канале в YouTube фильм о режиссере Алексее Балабанове.

В мае этого года с момента смерти режиссера исполнилось 5 лет. Картина носит название «Балабанов — гениальный режиссер». «Считается, что если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь. Но это — бред. <…> Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», — сказал Дудь в начале фильма.

Лента продолжается промерно два часа. В фильме приняли участие жена Балабанова Надежда Васильева, актриса Агния Кузнецова, продюсер всех работ режиссера Сергей Сельянов, друг детства Евгений Горенбург, а также сын Петр.

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