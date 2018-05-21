Рома Зверь взял приз фестиваля в Каннах и призвал освободить Серебренникова

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Музыка к картине «Лето» Кирилла Серебренникова удостоилась премии Cannes Soundtrack Award на Каннском кинофестивале 18 мая.

Приз получили музыканты группы «Звери»: Роман Билык, сыгравший Майка Науменко и исполнивший его песни в фильме, и гитарист Герман Осипов, сообщает Газета.ру. Радостной вестью Рома Зверь поделился у себя в Инстаграме. Музыкант опубликовал фотографию с музыкальным призом Каннского кинофестиваля за музыку к фильму режиссера Кирилла Серебренникова о лидере группы «Кино» Викторе Цое.

«Победа!» - подписал он снимок и снабдил публикацию с призывом освободить Серебренникова.

В «Лете» Рома Зверь сыграл лидера «Зоопарка» Майка Науменко. ««Работать над музыкой к фильму «Лето» было очень непросто, - рассказывает Рома Зверь. – Во-первых, нужно было оставаться в хронологии самих композиций, а это не только отечественные песни, но и зарубежные. Нужно было всё собрать в одну канву, которая бы подходила фильму. Во-вторых, нам нужно было воссоздать фрагменты утерянных фонограмм или сделать аранжировки уже существующих для постпродакшена. Мы искали старые инструменты, настраивали и реставрировали их, чтобы у нас получился похожий звук. У Кирилла Семеновича (Серебренникова) было условие, что музыкантов должны играть только музыканты. Но мы же играем уже в каком-то привычном нам формате, а не как поколение 80-ых. Приходилось даже меняться инструментами, чтобы было немного неловко и неудобно, что-то более живое и настоящее».

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