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Мультимедийный центр «Союзмультфильма» откроется на ВДНХ

12:06 25.05.2018
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В скором времени на ВДНХ откроется мультимедийный центр киностудии «Союзмультфильм».

В данный момент проводится реконструкция павильона, где центр будет располагаться, рассказала РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева. «Мы в настоящее время находимся на стадии реконструкции павильона №7 (ВДНХ), который называется "Семена", в котором планируется открытие мультимедийного центра "Союзмультфильма". Это совместный проект правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации и "Союзмультфильма", где мы отвечаем как раз за тематическое наполнение и управление данным мультимедийным центром», — сообщила Слащева на полях ПМЭФ.

Пространство мультимедийного центра будет включать в себя интерактивный музей.

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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