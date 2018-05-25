Мультимедийный центр «Союзмультфильма» откроется на ВДНХ

12:06

В скором времени на ВДНХ откроется мультимедийный центр киностудии «Союзмультфильм».

В данный момент проводится реконструкция павильона, где центр будет располагаться, рассказала РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева. «Мы в настоящее время находимся на стадии реконструкции павильона №7 (ВДНХ), который называется "Семена", в котором планируется открытие мультимедийного центра "Союзмультфильма". Это совместный проект правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации и "Союзмультфильма", где мы отвечаем как раз за тематическое наполнение и управление данным мультимедийным центром», — сообщила Слащева на полях ПМЭФ.

Пространство мультимедийного центра будет включать в себя интерактивный музей.