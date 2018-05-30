Скончался звезда фильмов «Необыкновенное лето» и «О любви»

09:00

Режиссер документального кино и актер театра «Современник» Юрий Рашкин скончался в возрасте 72-лет.

В некрологе театра Рашкина назвали «человеком с нежным сердцем и острым чувством прекрасного. Кинематографист отдал этому театру время с 1967 по 1973 год, а затем занялся телевизионной документалистикой как режиссер и сценарист, сообщает «Пятый канал». В «Современнике» он отметился в спектаклях «Белоснежка и семь гномов», «Ночная повесть», «Декабристы», «Народовольцы, «Большевики», «На дне», «Мастера», «Принцесса и дровосек», «С вечера до полудня», «Свой остров».

Юрий Рашкин реализовался и как актер художественного кино, снявшись в фильмах «Необыкновенное лето», «О любви» и «Снег на зеленом поле».

У Рашкина осталась 37-летняя дочь Полина Рашкина – актриса театра «Современник».

