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Ефремов призвал доверчивых жителей России подарить Украине Крымский мост

12:28 6.06.2018
Михаил Ефремов. Фото © KM.RU, Кирилл Зыков
Михаил Ефремов. Фото © KM.RU, Кирилл Зыков
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Артист Михаил Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю изложил свой рецепт решения конфликта с Украиной

По мнению актера, надо просто-напросто отдать Киеву Крымский мост. «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — объяснил Ефремов.

Ефремов добавил, что наладить отношения с Киевом можно при помощи денег. «Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», — отметил он. В том же интервью Ефремов посетовал на излишнюю наивность и доверчивость россиян.

Крымский мост был открыт 16 мая 2018 года.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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06.06.2018, 20:44
Гость: уральскому

в прошлом году около 300тыс россиян покинули свою духовную и сакральную страну Причем обошлись без опломбированного вагона Знать надоело жить им в окружении таких патриотов как ты Желаю Ефремову сделать правильный выбор и как можно скорее уехать куда подальше от России
06.06.2018, 20:36
Гость: гранатомету

похоже Ефремов прав-он почитает вас русскиз за---- Дальше не продолжаю а то бдительный модератор не пропустит
06.06.2018, 20:34
Гость: Бастион

Его зачал отец будучи "под градусом". Отсюда у сына в голове одна закуска под большим "под градусом". Более ничего, чего ж от него ожидать. Только этот бред сивой кобылы.
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