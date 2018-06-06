Ефремов призвал доверчивых жителей России подарить Украине Крымский мост

12:28

Артист Михаил Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю изложил свой рецепт решения конфликта с Украиной

По мнению актера, надо просто-напросто отдать Киеву Крымский мост. «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — объяснил Ефремов.

Ефремов добавил, что наладить отношения с Киевом можно при помощи денег. «Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», — отметил он. В том же интервью Ефремов посетовал на излишнюю наивность и доверчивость россиян.

Крымский мост был открыт 16 мая 2018 года.