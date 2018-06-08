Скончалась еще одна звезда фильма «Любовь и голуби»

17:28

Заслуженный артист России Игорь Лях умер на 56-м году жизни.

Изначально Лях прославился ролью Леньки фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», сообщает РИА Новости. Среди других его наименее заметных работ было участие в лентах «Мой любимый клоун», «Святое дело», «Тариф новогодний» и «Елки-3».

Артист в разные годы трудился в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре имени Ермоловой. Преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище. В 1997 году за заслуги в области искусства он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Напомним, что 21 апреля умерла также актриса из фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина на 84-м году жизни. Ее похоронили на Пятницком кладбище в Москве.