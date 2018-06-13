Хазанов дал согласите на озвучку попугая Кешу в продолжении мультфильма

11:56

Геннадий Хазанов дал окончательное согласие озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма.

О перезапуске культового советского мультфильма было объявлено некоторое время назад. «Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал», - признался артист агенству РИА Новости.

Председатель киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева ранее сообщала, что на киностудии ведется работа над продолжением мультфильма про попугая Кешу. Культовый мультсериал "Возвращение блудного попугая" по сценарию Александра Курляндского выходил на экраны в 1980-х и 2000-х годах. Главного героя в трех первых выпусках тоже озвучивал Хазанов.