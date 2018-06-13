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Станислав Говорухин оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии

14:08 13.06.2018
Станислав Говорухин. Фото с сайта kino-teatr.ru
Станислав Говорухин. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актер, режиссер и политик Станислав Говорухин был экстренно госпитализирован.

Подробностей диагноза кинематографиста пока нет, но неутешительную новость о нахождении режиссёра в больнице подтвердили Интерфаксу. «Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое», - сказал агентству источник в медицинских кругах.

Ранее пресс-секретарь режиссера Станислава Говорухина опроверг информацию о его кончине, распространенную некоторыми СМИ. «Станислав Сергеевич живой», - сказал он «Интерфаксу» в 13 июня.

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко также заявил, что информация о смерти Говорухина не подтвердилась. «Мы говорили с доктором», - сказал Бортко в среду в связи с появившимися в СМИ публикациями.

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