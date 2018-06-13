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Скончался знаменитый кардиохирург-телеведущий Яков Бранд

01:16 13.06.2018
Яков Бранд. Стоп-кадр с видео
Яков Бранд. Стоп-кадр с видео
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Известный столичный кардиохирург Яков Бранд ушел из жизни утром 12 июня в НИИ им. Склифосовского от сердечно-сосудистой недостаточности на 64-м году жизни.

В последнее время доктор и сам испытывал проблемы с сердцем, сообщает «МК». В предпоследний день мая его состояние ухудшилось настолько, что он вынужден был госпитализироваться в родное отделение неотложной коронарной хирургии НИИ Склифосовского.

К сожалению, коллеги Бранда оказались бессильны. «Прощание с Яковом Бениаминовичем Брандом состоится 15 июня 2018 года в 11:00 в историческом корпусе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского», - рассказал ТАСС сын врача Павел Бранд. Он добавил, что вход в здание будет осуществляться через пятый подъезд со стороны двора института.

Яков Бранд был коренным одесситом и потомственным врачом. В 1979-м окончил в родном городе мединститут, а спустя два года начал трудиться в Москве. Долгое время Бранд руководил отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Доктор медицинских наук, член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и др. стран. Лауреат Государственной премии РФ за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных, автор множества работ в различных областях хирургии. Вел оздоровительные программы («Кома», «Без рецепта») на НТВ.

Темы: Кино в России, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Консультации врачей
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