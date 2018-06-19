Второй сезон сериала «Консультант» перенесут в 90-е

16:19

Компания «Киностудия Кит» дала старте съемочному процессу второго сезона сериала «Консультант» для телеканала НТВ.

Съемки пройдут в Ярославле, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. По сюжету новых серий психологического детектива, психиатр-консультант Широков (Кирилл Кяро) и следователь Брагин (Максим Дрозд) снова работают вместе над новой криминальной головоломкой. Им предстоит найти серийного убийцу, который охотится за солисткой популярной группы Алиной Репиной и убивает девушек, похожих не неё.

Во втором сезоне Широков и Брагин всё ещё по-разному подходят к раскрытию преступлений, но учатся командной и оперативной работе. Широков развивает свою теорию о психологическом портрете преступника, но возникнут ситуации, в которых он засомневается в правильности своего метода. А Брагин по-прежнему действует на профессиональной интуиции следока. Большая часть съёмок второго сезона пройдет в Ярославле, улицы которого превратятся в сумрачный провинциальный городок начала 90-х годов.

Сроки выхода сериала на телеэкраны пока не объявлены.