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Второй сезон сериала «Консультант» перенесут в 90-е

16:19 19.06.2018
Кадр из сериала «Консультант». Фото с сайта kinopoisk.ru
Консультант
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Компания «Киностудия Кит» дала старте съемочному процессу второго сезона сериала «Консультант» для телеканала НТВ.

Съемки пройдут в Ярославле, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. По сюжету новых серий психологического детектива, психиатр-консультант Широков (Кирилл Кяро) и следователь Брагин (Максим Дрозд) снова работают вместе над новой криминальной головоломкой. Им предстоит найти серийного убийцу, который охотится за солисткой популярной группы Алиной Репиной и убивает девушек, похожих не неё.

Во втором сезоне Широков и Брагин всё ещё по-разному подходят к раскрытию преступлений, но учатся командной и оперативной работе. Широков развивает свою теорию о психологическом портрете преступника, но возникнут ситуации, в которых он засомневается в правильности своего метода. А Брагин по-прежнему действует на профессиональной интуиции следока. Большая часть съёмок второго сезона пройдет в Ярославле, улицы которого превратятся в сумрачный провинциальный городок начала 90-х годов.

Сроки выхода сериала на телеэкраны пока не объявлены.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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