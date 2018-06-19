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Василий Уткин прекратил комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

17:31 19.06.2018

Знаменитый комментатор Василий Уткин больше не будет синхронно освещать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале.

Новость Уткин распространил сам на собственном YouTube-канале 19 июня. «Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале, - поведал Уткин. - Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью. Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить».

Василий Уткин также пообещал, что продолжит освещать матчи ЧМ-2018 в собственных соцсетях и на YouTube-канале. Первой и последней игрой турнира под комментарий Уткина и Кирилла Дементьева стала встреча сборных Испании и Португалии, состоявшаяся 15 июня и завершившаяся результативной ничьей 3:3.

Темы: Кино в России, События в мире футбола, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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