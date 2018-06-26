Шейнин агрессивно ответил на просьбу объяснить мат в эфире «Первого канала»

17:24

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин получит взыскание из-за нецензурного слова в прямом эфире, когда он рассказывал о результатах матча ЧМ-2018 Россия-Уругвай.

Стоп-кадр передачи "Время покажет"

Артем Шейнин использовал в передаче "Время покажет" матерное выражение, означающее "идиотизм". Зрители в зале посмеялись, а вот соведущая Екатерина Стриженова закрыла рот рукой и укоризненно покачала головой. Запись передачи довольно быстро попала в интернет, и комментаторы пришли в возмущение от "вседозволенности" Шейнина, пишут Дни.ру.

В пресс-службе телеканала "Интерфаксу" пояснили, что в прямом эфире в ток-шоу "Время покажет" Шейнин пересказывал свой разговор с болельщиком по итогам матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая. Цитируя собеседника, телеведущий допустил нецензурное выражение. В связи с этим с ним будет проведена беседа, после чего на него будет наложено взыскание.

При этом сам телеведущий довольно агрессивно отреагировал на вопросы журналистов и ответил матом на просьбу проянить ситуацию. «У меня прозвучало нецензурно. Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую *** [ерунду] меня не спрашивали», - заявил он корреспонденту радио "Говорит Москва".