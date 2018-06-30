Против создателей фильма «ВМаяковский» возбуждено уголовное дело о хищении

08:08

Столичная полиция возбудила уголовное дело о хищении 1 млн рублей, выделенных Фондом кино на съемки художественного фильма "В.Маяковский", пишет ТАСС.

Договор с Фондом кино о предоставлении субсидии на съемку фильма "Я - поэт Владимир Маяковский" был заключен до 2 июня 2015 года неустановленными лицами из числа руководителей ООО "Маяковский". Сам фильм был снят и вышел в прокат осенью 2017 года, однако деньги не были возвращены Фонду, как предусматривалось договором. Поручителем по договору выступал продюсер Александр Шейн.

Главные роли в фильме исполнили Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов.

По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о хищении 1 млн рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В свою очередь продюсер Александр Шейн считает, что произошла ошибка. Как пишет "Московский комсомолец", по словам Шейна фильм еще официально не вышел в прокат и сроки возврата средств, прописанных в договоре, не нарушены.

"На создание фильма ушло более 100 млн рублей. Деньги выделяли Министерство культуры, Фонд кино и спонсоры. Сейчас фильм показываем в тестовом режиме - на фестивалях. В свет картина выйдет осенью. В договоре прописана рассрочка на несколько месяцев на возврат денежных средств и сроки не нарушены. Обязательства по возврату долга собираемся исполнить в полном объеме. Скорее всего произошла какая-то ошибка", - прокомментирвоал ситуацию Шейн.