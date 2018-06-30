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Против создателей фильма «ВМаяковский» возбуждено уголовное дело о хищении

08:08 30.06.2018
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Столичная полиция возбудила уголовное дело о хищении 1 млн рублей, выделенных Фондом кино на съемки художественного фильма "В.Маяковский", пишет ТАСС.

Договор с Фондом кино о предоставлении субсидии на съемку фильма "Я - поэт Владимир Маяковский" был заключен до 2 июня 2015 года неустановленными лицами из числа руководителей ООО "Маяковский". Сам фильм был снят и вышел в прокат осенью 2017 года, однако деньги не были возвращены Фонду, как предусматривалось договором. Поручителем по договору выступал продюсер Александр Шейн.

Главные роли в фильме исполнили Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов.

По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о хищении 1 млн рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В свою очередь продюсер Александр Шейн считает, что произошла ошибка. Как пишет "Московский комсомолец", по словам Шейна фильм еще официально не вышел в прокат и сроки возврата средств, прописанных в договоре, не нарушены.

"На создание фильма ушло более 100 млн рублей. Деньги выделяли Министерство культуры, Фонд кино и спонсоры. Сейчас фильм показываем в тестовом режиме - на фестивалях. В свет картина выйдет осенью. В договоре прописана рассрочка на несколько месяцев на возврат денежных средств и сроки не нарушены. Обязательства по возврату долга собираемся исполнить в полном объеме. Скорее всего произошла какая-то ошибка", - прокомментирвоал ситуацию Шейн.

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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30.06.2018, 13:17
Гость: Реалистъ

ЧХаматова,Колокольников,Максакова, ЕМиронов, МЕфремов -
ну просто список власовцев и либерастов-иудушек,послушайте их изрыгания на ихнем Дожде :))
да еще и очень вороватых и жадненьких,тут чувствуется одна компания с г.(от слова мамно) т.н. рэжиссера.
Посадить бы их всех на лесоповал годика на 3-4,и с полной конфискацией,разумеется,а ?Может ,пора уже ?
30.06.2018, 11:05
Гость: гнус

"Сцена очередная"(с "гоголем-моголем"была предыдущая),"главные роли"исполняют те же "протестанты","борющиеся "за освобождение" Кирилла и "примкнувшая" к ним профессиональная "хронь".Вот и вся "происшедшая ошибка",воровали,воруют и будут воровать эти "протестанты".
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