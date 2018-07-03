Бесплатный кинофестиваль «Вдохновение! на ВДНХ посвятят проблеме театра

17:36

С 20 июля по 5 августа на ВДНХ четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств «Вдохновение».

В 2018 году его главной темой стал театр, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Впрочем, это вовсе не тот театр, который зрители привыкли видеть в течение театрального сезона на больших и малых театральных площадках Москвы. Вся территория Главной выставки страны будет так или иначе задействована театрализованными представлениями из Европы.

В специальной программе фестиваля «Вдохновение» театр встретится еще с одним великим искусством — кино. Фильмы, которые вошли в программу «Сцена. Экран. Реальность», — это актуальные произведения, демонстрирующие разнообразные пересечения театральной практики и кинематографа. От документальных фильмов, посвященных ведущим театральным институциям и смелым сценическим экспериментам, до примеров использования специфических методов организации театрального действия, перенесенных на экран. Кинопоказы пройдут в Доме культуры ВДНХ (павильон № 84). Вход свободный.

В программу вошли картины: «Симуляция» — дебютная лента иранского режиссера Абеда Абеста, история о молодых людях, которые сталкиваются с репрессивной машиной иранского законодательства, экспериментальный фильм-эссе художника Эндрю Кетинга «Лек (Иван) и собаки», фильм «Осел» режиссера Анатолия Васильева. Режиссер и перформер Лола Ариас предлагает участникам боевых действий создать театральную реконструкцию трагических событий в фильме «Театр войны», в комедии «Кастинг» режиссера Николаса Вакербарта съемочный процесс представлен как череда абсурдных ситуаций, и, наконец, режиссер Франческа Педрони приглашает зрителей отправиться на гастроли вместе с Роберто Болле и его коллегами из театра «Ла Скала».

Арт-директор фестиваля Роман Должанский: «О документальных фильмах этого цикла, исследующих непростые и увлекательные взаимоотношения кинематографа и исполнительских искусств, в общем можно сказать только одно: кроме как у нас вы вряд ли их где-то сможете увидеть. С 20 июля по 5 августа на ВДНХ будет что посмотреть, чему удивиться, над чем подумать и о чем поспорить».

Полная программа фестиваля — здесь.