Бекмамбетов снимет фильм по новаторскому сценарию погибшего фигуриста Тена

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Успешный кинопродюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов объявил о намерении реализовать проект, который задумывал погибший в четверг казахстанский фигурист, бронзовый медалист Олимпийских игр 2014 года в Сочи Денис Тен.

Напомним, что Тен погиб от удара ножа 19 июля. Шестью днями ранее он представлял в Москве свой будущий кинопроект на питчинге международного конкурса Screenlife Project, организованного компанией Bazelevs и Бекмамбетовым, сообщает ТАСС. Фигурист планировал дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife (действие происходит исключительно на экране компьютера). Его картина посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши.

В аккаунтах фигуриста в соцсетях, где он рассказывал о проекте фильма, пользователи развернули активную кампанию с просьбами к основателю Bazelevs Бекмамбетову экранизировать фильм. «Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником», - сказал Бекмамбетов.