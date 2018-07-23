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Пореченков снимется в «Агенте национальной безопасности» 14 лет спустя

09:45 23.07.2018
Михаил Пореченков. Фото с сайта kino-teatr.ru
Михаил Пореченков. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Заслуженный артист РФ Михаил Пореченков снимется в продолжении культового сериала «Агент национальной безопасности».

Производство нового сезона было возобновлены после 14-летнего перерыва. «»Съемки нового сезона только начались, - передает ТАСС слова Пореченкова. - Я сыграю все того же агента национальной безопасности Алексея Николаева. Сейчас времена изменились, убежали вперед, стали, мягко говоря, неласковыми, а Лёха остался в прошлом». Пореченков рассказал, что его герой «конечно, немного постарел, погрузнел, но остался непримиримым к врагам и озорным».

Актер подчеркнул, что ему приятно вновь работать с режиссером Дмитрием Светозаровым, которого называет своим кинематографическим учителем. «С удовольствием согласился на эту работу, это рубежная история в моей жизни, - признался он. - Как всегда мы говорим: история развивается по спирали. Для меня это новый виток, но, надеюсь, на более высоком уровне". Сроки выхода сериала в эфир пока не называются.

Кроме того, Пореченков снимается в главной роли в сериале "Полярный-17" про бывшего бандита, который, потеряв номер банковского счета с ворованными деньгами, решил сбежать в никому неизвестный город - Полярный-17.

«Агент национальной безопасности» - российский детективный телесериал о похождениях агента ФСБ Алексея Николаева (Михаил Пореченков), который снимали с 1999 года.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 13:43
Гость: Оллес

При всем уважении - на Пореченкова сегодня уже смешно глядеть...
Ну а без Краско,да - вообще ни о чем...
23.07.2018, 12:46
Гость: Наталия

Без Краско сериал будет не тот! Самый харизматичный персонаж был...
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