«Первый канал» получит 537 млн рублей за трансляцию парада

14:22

Министерство обороны выплатит более 500 млн рублей «Первому каналу» за трансляцию военно-морских парадов в Санкт-Петербурге в 2017 и 2018 годах, пишет «Коммерсантъ».

Согласно распоряжению правительства, ведомство выплатит 537 млн рублей в качестве компенсации расходов на организацию означенных телетрансляций.

По мнению властей, данные трансляции способствовали патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и повышению престижа военно-морского флота.

Отмечается, что это первый случай, когда государственный телеканал получит оплату за трансляцию от госструктур. Так, Парад Победы на Красной площади «Первый канал» показывает за свой счет. В свою очередь, трансляция парада военных кораблей из Санкт-Петербурге требует больших затрат, которые канал не имеет возможности обеспечить.

Согласно расчетам телеканала, в 2018-2021 годах компенсация данных расходов будет составлять 6,5млрд рублей в год, в 2022-2025 — 5 млрд рублей в год.