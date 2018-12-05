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«Первый канал» получит 537 млн рублей за трансляцию парада

14:22 5.12.2018
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Скриншот с YouTube
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Министерство обороны выплатит более 500 млн рублей «Первому каналу» за трансляцию военно-морских парадов в Санкт-Петербурге в 2017 и 2018 годах, пишет «Коммерсантъ».

Согласно распоряжению правительства, ведомство выплатит 537 млн рублей в качестве компенсации расходов на организацию означенных телетрансляций.

По мнению властей, данные трансляции способствовали патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и повышению престижа военно-морского флота.

Отмечается, что это первый случай, когда государственный телеканал получит оплату за трансляцию от госструктур. Так, Парад Победы на Красной площади «Первый канал» показывает за свой счет. В свою очередь, трансляция парада военных кораблей из Санкт-Петербурге требует больших затрат, которые канал не имеет возможности обеспечить.

Согласно расчетам телеканала, в 2018-2021 годах компенсация данных расходов будет составлять 6,5млрд рублей в год, в 2022-2025 — 5 млрд рублей в год.

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 21:18
Гость: Пора

вводить премию "Откат".
А то как-то не по-людски получается.
Пацаны старались, надо "подогреть".
05.12.2018, 18:54
Гость: Почётная безграмота

Антипремия «Абзац» в номинации «Почётная безграмота» с формулировкой (16 марта 2007 года) — как физическому воплощению самой большой рейтинговой доли телевидения, оглупляющего простого человека, отрывающего его от книги и чтения, от всякого проявления культуры была вручена баксенфюреру Эрн$ту.
05.12.2018, 18:35
Гость: Справу

По мнению экс-ведущего «Взгляда» Александра Политковского, «Первый канал» — «это семейный бизнес, когда из левого кармана — „Первого канала“, которым руководит Эрнст, деньги перекладывают в правый — „Красный квадрат“ Синельщиковой»
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