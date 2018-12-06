Полиция Петербурга начала проверять фонд Сокурова «Пример интонации»
Полиция Петербурга начала проверку на предмет возможной противоправной деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации", учредителем которого является режиссер Александр Сокуров, пишет "Интерфакс".
"Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - прокомментировали пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что причиной проводимых мероприятий могла стать деятельность директора фонда "Пример интонации" Николая Янкина, который подозревается в хищении бюджетных средств. В частности, субсидий комитета по культуре Петербурга на производство фильма "Опыты", который рассказывает, как Сокуров снимал свои киноленты.
Заявление о проверке фонда на противоправные действия, по данным прессы, было принято в полиции еще в марте.
По данным сайта организации, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. "Создание фильмов режиссёров-дебютантов стало возможно благодаря поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова, а также киностудии "Ленфильм", предоставившей начинающим кинематографистам свою производственную работу", - говорится на сайте фонда.
3 декабря стало известно, что Сокуров, входивший ранее в Совет по культуре при президенте РФ, стал членом президентского Совета по правам человека.