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Полиция Петербурга начала проверять фонд Сокурова «Пример интонации»

12:04 6.12.2018
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Полиция Петербурга начала проверку на предмет возможной противоправной деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации", учредителем которого является режиссер Александр Сокуров, пишет "Интерфакс".

"Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - прокомментировали пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что причиной проводимых мероприятий могла стать деятельность директора фонда "Пример интонации" Николая Янкина, который подозревается в хищении бюджетных средств. В частности, субсидий комитета по культуре Петербурга на производство фильма "Опыты", который рассказывает, как Сокуров снимал свои киноленты.

Заявление о проверке фонда на противоправные действия, по данным прессы, было принято в полиции еще в марте.

По данным сайта организации, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. "Создание фильмов режиссёров-дебютантов стало возможно благодаря поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова, а также киностудии "Ленфильм", предоставившей начинающим кинематографистам свою производственную работу", - говорится на сайте фонда.

3 декабря стало известно, что Сокуров, входивший ранее в Совет по культуре при президенте РФ, стал членом президентского Совета по правам человека.

Темы: Кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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