Голливудское кино и Россия: развертывание сценариев будущего

Американские художественные фильмы 2018 года формируют образ России как неуправляемой и опасной территории, предлагая свои рецепты ее усмирения

Неоднократно уже говорилось, что наилучший вариант нейтрализовать будущее для власть предержащих - это приватизировать контролируемое настоящее и зациклить его. Устроить этакий «день сурка», лишив человечество того истинного стимула, о котором говорил великий педагог Антон Макаренко, - «завтрашней радости».

Современное капиталистическое общество создает из каждого гражданина единоличника и потребителя, которому приготовлено бесконечное малоувлекательное, но ежедневное уныло-однотипное путешествие «белки в стиральной машинке» - «крутиться», чтобы не сдохнуть.

И здесь речь идет об общем тренде развития той части человечества, которая относит себя к евро-атлантической цивилизации. И пусть эту цивилизацию лихорадит, и пусть капитализм с большим трудом сдерживает социальную ориентированность стран-адептов, регулярно срываясь в империализм с феодализмом, рупоры американской пропаганды не устают повторять: пролонгирование положения, в котором Америка занимает доминирующую роль – есть благо для человечества.

То есть слишком уж провокационные разговоры американских футурологов о «конце истории», наступившем в ходе достижения Соединенными Штатами «наилучшей и непревзойденной» формы государственного устройства, уступили место лобовым намекам, что только Америка знает, как сделать мир безопасным и счастливым.

Герой Марка Уолберга смотрит на российских хакеров через прицел винтовки. Кадр из х/ф «22 мили»

Голливуд как главная фабрика грез Запада не может оставаться в стороне от повестки дня и усиленно демонстрирует: кто не захочет жить завтра в продленном на годы сегодняшнем хаосе, развернутом по американским лекалам, может столкнуться с кучей вызовов и опасностей. Естественно, такие направления, как «русская тема» и «общемировая опасность», для кинотворцов из пригородов Лос-Анджелеса есть явления одного порядка, тесно связанные между собой, что очень хорошо показано в голливудских киноподелках 2018 года.

Нужно отметить, что в отличие от антисоветских фильмов времен «холодной войны», подача вины России за «все плохое» уже не производится в лоб, однако попытки напугать русской угрозой Голливуд не оставляет. Тем более, когда в арсенале американской киноиндустрии имеются актеры, умеющие хорошо играть на сцене и завоевать симпатии рядового обывателя.

Марк Уолберг среди них является одним из самых живых и убедительных в своих ролях. Героев играет, как правило, из числа военных, патриотически настроенных, выносливых и в меру суперменистых. Этакий современный бойкий рубаха-парень, который полноценно развивает образ «янки».

Ведь, как утверждает журнал «Все о США», еще со времен Гражданской войны «за словом «янки» в представлении конфедератов стоял собирательный образ северного промышленника — непременно алчного, хитрого и трусливого». Но герои Уолберга не трусливые – они расчетливые, ушлые и относительно смелые. Смелые до тех пор, пока им не начинает противостоять другая идеологическая система или мощная культура.

Россия может скатиться к устройству терактов по всему миру с т.з. Голливуда

Фильм «22 мили» повествует о вымышленном спецотряде сверхсекретной разведки США «Призраки», который используется в «грязных» операциях, могущих подорвать престиж официального Вашингтона. Командует отрядом герой Марка Уолберга – вспыльчивый спецагент ЦРУ Джеймс Сильва, правдоруб, нарцисс и неврастеник. Его спецназовцы выступают в роли «чистильщиков» по всему миру, уничтожая во славу США всех неугодных.

И вот в самом начале киноленты «Призраки» врываются в дом, где расположились русские хакеры-разведчики, выполняющие «суицидальное спецзадание», у которых с собой в наличии имелись загранпаспорта РФ, а на стене для маскировки висел российский флаг-триколор. Для пущей завязки сюжет закручен так, что американцы крошат в фарш всех хакеров, в том числе убивая одного русского 18-летнего юнца. Хакеры впоследствии оказываются спецотрядом ФСБ, который «что-то делал в Америке».

Голливуд отсылает «грамотных» зрителей к реальным событиям, чтобы последние поняли: русские спецслужбы не могли придумать ничего пакостнее, как вмешиваться в избирательный процесс на выборах президента США. Поэтому хакеров не должно быть никому особо жалко. При этом в самом начале фильма Джеймс Сильва рассказывает, что в глобальном мире ведется Большая игра, зло и ужасы реальны, а коррупция принимает чудовищные масштабы в некоторых странах. А правительства государств могут начать мстить так, что перед ними меркнут все спецтеракты. Ну, если упомянута Большая игра, то ясно, что речь будет идти за контроль над Азией и противостоянии России с одной стороны и Англии и США – с другой.

Следующим заданием «Призраков», полученным после ликвидации российских хакеров, оказывается пресечение угрозы распыления сверхрадиоактивной формы цезия, которая безо всяких взрывчатых устройств может устроить настоящий «армагеддец» с триллионами жертв в нескольких точках земного шара путем простого разбрасывания в людных местах. Для предотвращения терактов «Призракам» надо вывезти свидетеля из вымышленного города Индокарра, под которым угадывается индонезийская столица Джакарта.

Тройной агент Нур Ли

Обладающий информацией о закладках «суперцезия» свидетель – бывший инспектор полиции этой страны Нур Ли, который утверждает, что в теракте замешана индонезийская мафия, которая еще вдобавок торгует наркотой налево и направо, да к тому же находится в тесной спайке с местным правительством. И поэтому Нур Ли (герой Ико Ювайса, очень неплохого индонезийского актера), уволенный за свою ретивость из полиции, замотивирован безо всяких денег помочь США побороть зло в этом углу Юго-Восточной Азии, а по совместительству и предотвратить радиационную угрозу для человечества.

Но «Призраки» не знают, что их индонезийский источник – на самом деле гражданин Белоруссии (коварно сжегший в самом начале фильма свой белорусский паспорт вместе с семейными фотографиями) и тройной агент, которому русские поставили задачу втереться в доверие к «Призракам» и ликвидировать их. С этой задачей он успешно справляется в течение фильма, нейтрализуя всех американских спецназовцев, кроме Джеймса Сильвы.

Фильм был бы обычным боевиком, если бы не несколько интересных моментов, заявленных на протяжении ленты. Во-первых, это намек на то, что Россия сегодня представляет загнанного зверя, который являет большую опасность для демократического мира, так как некоторые российские высокопоставленные коррумпированные чиновники могут сводить личные счеты с неугодными по всему миру, привлекая к этому всю мощь российской военной государственной машины.

Вендетта с борта российского военного самолета

Ведь всю заварушку в фильме заварила влиятельная и богатая мамаша погибшего 18-летнего хакера. Она отваливает Министерству обороны России кучу денег не только за спецоперацию, но и за возможность наблюдать за местью в прямом эфире, находясь на борту «самолета российского воздушного флота «Бериев А-50М», который с помощью современных средств связи и продвинутых хакеров на борту может выступать в качестве орудия «гибридной войны», перехватывая управление за спутниками, электроприборами, устройствами и сетями по всему миру. И мамаша, сидя за мониторами, наблюдает. И наслаждается местью в прямом эфире.

Для Голливуда Россия и постсоветские государственные образования хуже СССР?

Во-вторых, в начале фильма есть интересный момент. Когда ЦРУ-шники устраивают брифинг перед операцией, то их главбосс, стоя рядом с доской, на которой нанесены названия ряда исторических событий, произносит такую тираду: «Все эти события произошли из-за недостатка воображения. Вы не должны предсказывать будущее на основании прошлого... Ваша задача: предотвратить крах будущего».

И что же это за события, которые прошляпили США и которые стали дипломатическими поражениями Вашингтона с точки зрения голливудского ЦРУ?

Наряду с бомбардировкой Перл-Харбора, Тетским или Новогодним наступлением Вьетконга 1968 года (после которого общественное мнение в США разуверилось в возможности победы во Вьетнаме), захватом американских заложников в Иране, терактом 11 сентября 2011 года и взрывом в лондонском метро в июле 2005 года, американские террористы называют также «Конец России», который в списке стоит между событиями 1981 и 2001 года. Нетрудно догадаться, что речь идет о развале СССР 1991 года.

И здесь вдруг внезапно зрителям подается посыл, что Советский Союз был более предсказуем и более дипломатичен, чем нынешнее постсоветское пространство. А поэтому его развал стал ошибкой американской дипломатии. Понятно, что сей пассаж сделан не в свете отказа от русофобии и антисоветизма в Америке, а для того, чтобы тонко намекнуть, что территория «экс-СССР» намного хуже и проблематичнее советской «Империи зла» образца 1980-х годов.

На этот момент, кстати, нужно обратить внимание российским западникам и либералам, хранящим все деньги в «сберегательных кассах» Америки и Европы и подконтрольных США. Ибо несмотря на весь антикоммунистический пафос эксплуатируемой в РФ идеологической парадигмы в угоду западных сюзеренов, Вашингтон никогда не будет считать Россию равной, но лишь «гибридно» оккупированной, вассальной территорией.

Кстати, на протяжении всего фильма герой Уолберга постоянно морализаторствует на тему, почему Америка просто обязана спасать мир во всем мире, совершенно игнорируя тот факт, что США сначала повторгалась куда можно и куда нельзя, и многие народы просто не знают, как избавиться от непрошенных «гостей», не прибегая к вооруженному противодействию.

Например, Джеймс Сильва говорит с демонической улыбкой представителю индонезийской полиции об Индонезии: «И не будем забывать о средневековых нравственных устоях, звериной жажде крови, которая абсолютно ненаказуема: ведь у вас нет и намека на верховенство права. Вы хаос! И знаешь, что? Я могу быть похуже вас!»

Возвращаясь к войне во Вьетнаме, хочется припомнить фразу, которую в 1968 году сгоряча как-то ляпнул майор американской армии Бурис, отбиваясь на брифинге от наседающих журналистов. Когда представители американской прессы завалили его вопросами о соразмерности действий авиации и артиллерии против городка Бенче в ходе отражения Тетского наступления, ведший брифинг Бурис заявил: «Нам пришлось разрушить Бенче, чтобы спасти его» («We had to destroy Ben Tre in order to save it»).

После этого фраза многократно цитировалась американскими СМИ, особенно для демонстрации абсурдности американской политики во Вьетнаме. Тем не менее, конфликтов и войн последнего столетия достаточно для того, чтобы понять: эта фраза не преувеличение, а самая «мякотка» психологии американской военщины и американского экспансионизма.

Поэтому не исключено, что фильмами, подобными фильму «22 мили», Голливуд осторожно прощупывает общественное мнение Запада, изучая такой вопрос: можно ли в ближайшем будущем начать объявлять крупные государства (даже имеющие членство в ООН) террористическими, чтобы потом со спокойной совестью заявлять «Мы должны были разрушить это государство, чтобы спасти его».

Обращает на себя внимание факт, что для Голливуда слово «Белоруссия» является одним из синонимов слова «Россия». И когда оставшийся в живых герой М. Уолберга, просвещавший в фильме спецкомиссию по расследованию гибели «Призраков», поклялся отомстить белорусско-индонезийскому агенту Нуру Ли, режиссер и авторы сценария уверены – зрители «просекут», что вызов брошен России.

А это значит, что в продолжении фильма мы можем увидеть «мстю» Джеймса Сильвы, направленную и против главных заказчиков истребления «Призраков», представителей военной верхушки РФ, но не «бацьке» Лукашенко. И вот тогда можно будет увидеть во второй серии: перейдет ли Голливуд к прямому разжиганию войны и демонизации России или снова ограничится намеками?

Ведь Джеймс Сильва заявляет в конце фильма: «Невозможно противостоять тому, кто жаждет смерти. Тому, кто может заставить ему верить, предлагая то, что мы хотим, то, что нам нужно. Это и есть оружие массового поражения: киллер, похожий на героя. Большая игра продолжается».

И относится ли это с точки зрения Голливуда к конкретному российскому агенту в конкретном фильме, или же это есть характеристика, исходящая из США в адрес всей России, которая умирает после СССР и никак не может умереть, а также обманывает Европу и Америку в своей лояльности и приверженности западным ценностям? Как говорится, «будем посмотреть».

Кадры из фильмов - скриншоты с видео