За проезд по пешеходной зоне в Москве Игоря Верника оштрафовали на 500 руб.
Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на элитном джипе Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском переулке в центре Москвы. Кадры нарушения прислали зрители телеканала "Москва 24".
На видео видно, как внедорожник артиста пробирался через толпу людей под крики охранников. Люди в форме и с рациями беспокоились, как бы гуляющие по центру города москвичи случайно не поцарапали Range Rover за четыре миллиона рублей и кричали: "Верник едет! Пропустите".
Источник в правоохранительных органах сообщил, что актер Игорь Верник был сегодня оштрафован на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Камергерском переулке.
Позже актер объяснил, что все артисты и сотрудники МХТ им. А.П. Чехова так добираются на работу, поскольку у театра есть официальное разрешение на проезд по пешеходной зоне, пишет МК.
Тем не менее, столичная полиция начала административное расследование в отношении актера.