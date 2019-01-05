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За проезд по пешеходной зоне в Москве Игоря Верника оштрафовали на 500 руб.

20:17 5.01.2019
Фото с сайта kinopoisk.ru

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на элитном джипе Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском переулке в центре Москвы. Кадры нарушения прислали зрители телеканала "Москва 24".

На видео видно, как внедорожник артиста пробирался через толпу людей под крики охранников. Люди в форме и с рациями беспокоились, как бы гуляющие по центру города москвичи случайно не поцарапали Range Rover за четыре миллиона рублей и кричали: "Верник едет! Пропустите".

Источник в правоохранительных органах сообщил, что актер Игорь Верник был сегодня оштрафован на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Камергерском переулке.

Позже актер объяснил, что все артисты и сотрудники МХТ им. А.П. Чехова так добираются на работу, поскольку у театра есть официальное разрешение на проезд по пешеходной зоне, пишет МК.

Тем не менее, столичная полиция начала административное расследование в отношении актера.
 

Темы: Актеры и актрисы российского театра
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Комментарии читателей
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06.01.2019, 00:37
Гость: Причем в фильмах

играет исключительно злодеев.
06.01.2019, 00:37
Гость: Это, может,

для Вас тьфу и растереть, а для мультимиллионера каждая копейка как серпом по ...
06.01.2019, 00:34
Гость: Между прочим,

посмотрите по карте Москвы. Там есть проезд к тыльной части здания, где парковка всех авто сотрудников. И, соответственно, вход в здание. Зачем, спрашивается, заруливать к центральному входу? Для понтов?
Все комментарии (14)
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