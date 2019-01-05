За проезд по пешеходной зоне в Москве Игоря Верника оштрафовали на 500 руб.

20:17

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на элитном джипе Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском переулке в центре Москвы. Кадры нарушения прислали зрители телеканала "Москва 24".

На видео видно, как внедорожник артиста пробирался через толпу людей под крики охранников. Люди в форме и с рациями беспокоились, как бы гуляющие по центру города москвичи случайно не поцарапали Range Rover за четыре миллиона рублей и кричали: "Верник едет! Пропустите".

Источник в правоохранительных органах сообщил, что актер Игорь Верник был сегодня оштрафован на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Камергерском переулке.

Позже актер объяснил, что все артисты и сотрудники МХТ им. А.П. Чехова так добираются на работу, поскольку у театра есть официальное разрешение на проезд по пешеходной зоне, пишет МК.

Тем не менее, столичная полиция начала административное расследование в отношении актера.

